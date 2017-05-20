«Днепр» обыграл на выезде «Сталь» и сохранил шансы остаться в Премьер-лиге
Сегодня в Днепре на стадионе «Метеор» состоялся матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд
Премьер-лиги, в котором «Сталь» принимала на своем поле «Днепр», сообщает официальный сайт турнира.
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Победу команде Дмитрия Михайленко принес единственный гол, забитый на 41-й минуте в элегантном стиле Денисом Баланюком.
Во второй половине игры «сталевары» имели несколько возможностей сравнять счет: на 61-й минуте Карасюк ударом слета потряс перекладину чужих ворот, а на 74-й Карикари угодил в стойку. Однако, несмотря на преимущество по большинству статистических показателей, очками в этой встрече хозяевам разжиться не удалось. «Днепр» выиграл — 1:0.
«Днепр», который отчаянно борется за право остаться в высшем дивизионе, набрал 22 пункта, однако продолжает занимать «непроходное» 11-е место в таблице.
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