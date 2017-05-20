«Вольфсбург» сыграет в переходных матчах за право остаться в Бундеслиге

На 23-й минуте Робин Кнохе вывел «волков» вперёд, однако вскоре Филип Костич сравнял счёт, а на 88-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт принёс «красноштанникам» победу.

«Гамбург» набрал 38 очков и поднялся с 16-го места на 13-е, избежав переходных матчей за право остаться в первой Бундеслиге, в которых сыграет «Вольфсбург», опустившийся с 15-й позиции на 16-ю. Соперником «волков», скорее всего, станет «Айнтрахт» из Брауншвейга, который идёт на третьем месте во второй Бундеслиге за тур до конца.