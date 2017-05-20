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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29810870/
20 мая 2017, 18:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вольфсбург» сыграет в переходных матчах за право остаться в Бундеслиге

«Гамбург» вырвал победу над «Вольфсбургом» в матче 34-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 2:1.

На 23-й минуте Робин Кнохе вывел «волков» вперёд, однако вскоре Филип Костич сравнял счёт, а на 88-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт принёс «красноштанникам» победу.

«Гамбург» набрал 38 очков и поднялся с 16-го места на 13-е, избежав переходных матчей за право остаться в первой Бундеслиге, в которых сыграет «Вольфсбург», опустившийся с 15-й позиции на 16-ю. Соперником «волков», скорее всего, станет «Айнтрахт» из Брауншвейга, который идёт на третьем месте во второй Бундеслиге за тур до конца.

20.05.2017 16:30 основной раунд: 34-й тур Volksparkstadion
Гамбург 2:1 Вольфсбург
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Маркус Гисдоль Андрис Йонкер
Голы
32′ Филип Костич 17
88′ Лука Вальдшмидт 15
31 Робин Кнохе 23′
Составы
Кристиан Матения 31
80′ Кирьякос Пападопулос 9
Мергим Маврай 13
Маттиас Острцолек 22
25′ Готоку Сакаи 24
Филип Костич 17
Гидеон Юнг 28
Бобби Вуд 7
86′ Льюис Холтби 8
Лука Вальдшмидт 15
71′ Альбин Экдаль 20
Бакери Ятта 18
64′ Николай Мюллер 27
90+5′ Михаэль Грегорич 11
28 Кун Кастелс 90+2′
2 Филипп Волльшайд
31 Робин Кнохе
13 Янник Герхардт
22 Луиз Густаву
23 Жозуа Гилавоги 36′
9 Поль-Жорж Нтеп Мадиба
33 Марио Гомес
24 Себастьян Юнг 76′
18 Виктор Осимен
10 Юнус Малли 84′
27 Максимилиан Арнольд
14 Якуб Блащиковски 46′
8 Виейринья 59′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 5
2 Угловые 8
12 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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