«Кёльн» и «Герта» вышли в Лигу Европы

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«Герта» на своем поле разгромно проиграла «Байеру» (2:6). У хозяев отличились Митчелл-Элия Вайзер и Сами Аллаги (с пенальти), у гостей дубль оформил Кай Хавец, по мячу забили Хавьер Эрнандес, Штефан Кисслинг (с пенальти), Чарлес Арангис (с пенальти) и Йоэль Похьянпало.

«Кёльн» и «Герта» заняли пятое и шестое места в таблице Бундеслиги соответственно, выйдя в Лигу Европы.

На путёвки в Лигу Европы претендовали также «Фрайбург» и «Вердер», но эти команды в последнем туре потерпели поражение: «Вердер» уступил «Боруссии» Д (3:4), а «Фрайбург» — «Баварии» (1:4).