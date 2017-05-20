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20 мая 2017, 19:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» победила «Фрайбург» в последнем матче Лама и Алонсо

«Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» в 34-м туре чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1.

Бавария одержала победу над Фрайбургом в 34-м туре чемпионата Германии. Увеличить
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Голами в составе хозяев отметились Арьен Роббен, Артуро Видаль, Франк Рибери и Джошуа Киммих, за гостей забил Нильс Петерсен. «Бавария», ранее оформившая чемпионство, закончила чемпионат с 82 очками в активе, «Фрайбург» (48) финишировал седьмым.

Последний матч в карьере провели трое футболистов мюнхенской команды — Филипп Лам, Хаби Алонсо и Том Штарке, начавшие встречу с первых минут.

В других матчах тура дортмундская «Боруссия» со счётом 4:3 победила «Вердер», «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2), а «Хоффенхайм» не сумел обыграть «Аугсбург» (0:0).

20.05.2017 16:30 основной раунд: 34-й тур Allianz-Arena
Бавария 4:1 Фрайбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Кристиан Штрайх
Голы
4′ Арьен Роббен 10
73′ Артуро Видаль 23
90+1′ Франк Рибери 7
90+4′ Джошуа Киммих 32
18 Нильс Петерсен 76′
Составы
Том Штарке 22
Хуан Бернат 18
Давид Алаба 27
Арьен Роббен 10
53′ Артуро Видаль 23
Томас Мюллер 25
Кингсли Коман 29
Роберт Левандовски 9
11′ Джером Боатенг 17
Джошуа Киммих 32
87′ Филипп Лам 21
Рафинья 13
82′ Хаби Алонсо 14
Франк Рибери 7
1 Александр Шволов
5 Мануэль Гульде
20 Марк-Олифер Кемпф
30 Кристиан Гюнтер
27 Николас Хефлер
32 Винченцо Грифо
7 Флориан Нидерлехнер
26 Максимиллиан Филипп
2 Александр Игневски 88′
14 Ховард Нильсен
8 Майк Франц 73′
23 Юлиан Шустер
19 Яник Хаберер 68′
18 Нильс Петерсен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
33 Удары (всего) 19
11 Удары в створ 8
15 Угловые 7
10 Фолы 10
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Йохен Дрес (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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