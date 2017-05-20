«Бавария» победила «Фрайбург» в последнем матче Лама и Алонсо
«Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» в 34-м туре чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1.
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Голами в составе хозяев отметились Арьен Роббен, Артуро Видаль, Франк Рибери и Джошуа Киммих, за гостей забил Нильс Петерсен. «Бавария», ранее оформившая чемпионство, закончила чемпионат с 82 очками в активе, «Фрайбург» (48) финишировал седьмым.
Последний матч в карьере провели трое футболистов мюнхенской команды — Филипп Лам, Хаби Алонсо и Том Штарке, начавшие встречу с первых минут.
В других матчах тура дортмундская «Боруссия» со счётом 4:3 победила «Вердер», «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2), а «Хоффенхайм» не сумел обыграть «Аугсбург» (0:0).
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Кристиан Штрайх
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|33
|Удары (всего)
|19
|11
|Удары в створ
|8
|15
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Йохен Дрес (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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