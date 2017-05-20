«Бавария» победила «Фрайбург» в последнем матче Лама и Алонсо

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Голами в составе хозяев отметились Арьен Роббен, Артуро Видаль, Франк Рибери и Джошуа Киммих, за гостей забил Нильс Петерсен. «Бавария», ранее оформившая чемпионство, закончила чемпионат с 82 очками в активе, «Фрайбург» (48) финишировал седьмым.

Последний матч в карьере провели трое футболистов мюнхенской команды — Филипп Лам, Хаби Алонсо и Том Штарке, начавшие встречу с первых минут.

В других матчах тура дортмундская «Боруссия» со счётом 4:3 победила «Вердер», «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2), а «Хоффенхайм» не сумел обыграть «Аугсбург» (0:0).

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