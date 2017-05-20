Обамейянг обошёл Левандовского и стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге
Форвард дортмундской «Боруссии»
Пьер-Эмерик Обамейянг оформил дубль в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером», отличившись на 42-й и 89-й минутах. Второй мяч нападающий забил с пенальти.
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Благодаря этому дублю Обамейянг с 31 голом обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовского (30 мячей) и стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге. При этом Обамейянг забил с пенальти два мяча, а Левандовски — пять.
Третье место занял форвард «Кельна» Антони Модест (25 голов, 3 — с пенальти).
|20.05.2017 16:30
|основной раунд: 34-й тур
|Signal-Iduna-Park
|Боруссия Д
|4:3
|Вердер
|Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Александр Нури
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|27
|Удары (всего)
|11
|11
|Удары в створ
|5
|9
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Перл Гюнтер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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