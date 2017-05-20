Обамейянг обошёл Левандовского и стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге

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Благодаря этому дублю Обамейянг с 31 голом обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовского (30 мячей) и стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге. При этом Обамейянг забил с пенальти два мяча, а Левандовски — пять.

Третье место занял форвард «Кельна» Антони Модест (25 голов, 3 — с пенальти).