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20 мая 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Обамейянг обошёл Левандовского и стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг оформил дубль в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером», отличившись на 42-й и 89-й минутах. Второй мяч нападающий забил с пенальти.

Форвард дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <nobr>Пьер-Эмерик</nobr> Обамейянг оформил дубль в домашнем матче 34-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> с <span class=error>Вердером</span> отличившись на 42-й и 89-й минутах. Увеличить
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Благодаря этому дублю Обамейянг с 31 голом обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовского (30 мячей) и стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге. При этом Обамейянг забил с пенальти два мяча, а Левандовски — пять.

Третье место занял форвард «Кельна» Антони Модест (25 голов, 3 — с пенальти).

20.05.2017 16:30 основной раунд: 34-й тур Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 4:3 Вердер
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Томас Тухель Александр Нури
Голы
32′ Марко Ройс 11
42′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
75′ Марко Ройс 11
89′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
16 Златко Юнузович 7′
22 Фин Бартельс 46′
10 Макс Крузе 68′
Составы
Роман Бюрки 38
Марк Бартра 5
Рафаэл Геррейру 13
11′ Сократис Папастатопулос 25
Маттиас Гинтер 28
Марко Ройс 11
87′ Синдзи Кагава 23
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
46′ Эрик Дурм 37
Кристиан Пулишич 22
61′ 90′ Усман Дембеле 7
Свен Бендер 6
62′ 72′ Нури Шахин 8
Гонсало Кастро 27
42 Феликс Видвальд
13 Милош Велькович 90+2′
18 Никлас Мойсандер
6 Томас Делэйни
16 Златко Юнузович
20 Улиссес Гарсия
22 Фин Бартельс 58′
10 Макс Крузе
23 Теодор Гебреселассие 46′
29 Серж Гнабри
26 Людовик Ламин Сане 86′
35 Максимилиан Эггештайн
27 Флориан Гриллич 72′
44 Филипп Баргфреде 88′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 11
11 Удары в створ 5
9 Угловые 3
15 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Перл Гюнтер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
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