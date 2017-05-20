Ярмоленко: Если получится перейти в другой клуб, буду рад

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«Если получится перейти в другой клуб, буду рад. Если нет, буду играть за «Динамо» и отдавать все силы.

Думаю, у меня не самые плохие отношения с Игорем Суркисом (президент «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Если он решил оставить меня в команде, то это его мнение, я не обижаюсь и не держу зла. Так должно быть, я ни о чём не жалею, — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.