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20 мая 2017, 18:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ярмоленко: Если получится перейти в другой клуб, буду рад

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался по поводу возможности продолжения карьеры в другом клубе.

Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался по поводу возможности продолжения карьеры в другом клубе. Увеличить
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«Если получится перейти в другой клуб, буду рад. Если нет, буду играть за «Динамо» и отдавать все силы.

Думаю, у меня не самые плохие отношения с Игорем Суркисом (президент «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Если он решил оставить меня в команде, то это его мнение, я не обижаюсь и не держу зла. Так должно быть, я ни о чём не жалею, — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.

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