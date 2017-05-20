«Иртыш» упустил победу над «Атырау» в 13-м туре КПЛ

Игра проходила сегодня, 20 мая, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола в этом матче забили защитники. На 27-й минуте отличился Александр Кислицын из «Иртыша», а на 69-й — игрок «Атырау» Юре Обшивач. Для хорватского легионера «нефтяников» этот мяч стал четвертым в КПЛ.

Теперь в активе «Иртыша» 21 очко. Павлодарский клуб в шестой раз в КПЛ сыграл вничью и идет на пятом месте в турнирной таблице. Для «Атырау» ничья стала пятой. «Нефтяники», которые по решению ФИФА были лишены трех очков, сейчас имеют в своем активе десять баллов и идут на десятом месте.

Ранее в других матчах 13-го тура КПЛ «Тобол» разгромил «Окжетпес» (5:1), «Ордабасы» победил «Актобе» (2:1), «Астана» обыграла «Акжайык» (2:0), «Кайрат» забил четыре безответных гола «Таразу» (4:0), а «Кайсар» одержал волевую победу над «Шахтером» (2:1).