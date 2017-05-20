Футболисты «Минска» и «Днепра» сыграли вничью в первом матче 9-го тура чемпионата Беларуси

Встреча на поле столичного стадиона «Трактор» прошла в упорной борьбе, но несмотря на все усилия игрокам обеих команд не удалось поразить ворота — 0:0.

Позже состоятся еще 4 поединка. Центральным из них станет встреча на поле «Борисов-Арены» между БАТЭ и минским «Динамо» (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Лидер первенства солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе футболистов «Слуцка», «Гомель» сыграет у себя дома с новополоцким «Нафтаном», брестское «Динамо» также на своем поле будет соперничать с «Витебском».

Остальные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 21 мая: «Неман» (Гродно) — «Крумкачы» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение в лидирующей группе после 8 туров: «Шахтер» — 19 очков (разница мячей — 10−2), «Динамо» (Минск) — 18 (9−2), «Слуцк» — 17 (11−4), БАТЭ — 17 (15−5).