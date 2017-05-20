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«Не считаю внедрение этой идеи необходимостью. Все совершают ошибки. Мы хотим рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.

Мое мнение не имеют значения. Не важно, что я говорю. Что бы они ни решили, мы это примем. Не думаю, что симуляция — главная проблема футбола. Есть много других вещей, которые мы можем улучшить. Но я буду приспосабливаться к тем правилам, которые есть, — цитирует Гвардиолу Telegraph.