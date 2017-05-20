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20 мая 2017, 18:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: Не думаю, что симуляция — главная проблема футбола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя новость, что со следующего сезона футболистов в Англии будут наказывать за симуляцию, заявил, что не считает симуляцию главной проблемой футбола.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> комментируя новость что со следующего сезона футболистов в Англии будут наказывать за симуляцию заявил что не считает симуляцию главной проблемой футбола. Увеличить
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«Не считаю внедрение этой идеи необходимостью. Все совершают ошибки. Мы хотим рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.

Мое мнение не имеют значения. Не важно, что я говорю. Что бы они ни решили, мы это примем. Не думаю, что симуляция — главная проблема футбола. Есть много других вещей, которые мы можем улучшить. Но я буду приспосабливаться к тем правилам, которые есть, — цитирует Гвардиолу Telegraph.

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