Гвардиола: Не думаю, что симуляция — главная проблема футбола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя новость, что со следующего сезона футболистов в Англии будут наказывать за симуляцию, заявил, что не считает симуляцию главной проблемой футбола.
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«Не считаю внедрение этой идеи необходимостью. Все совершают ошибки. Мы хотим рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.
Мое мнение не имеют значения. Не важно, что я говорю. Что бы они ни решили, мы это примем. Не думаю, что симуляция — главная проблема футбола. Есть много других вещей, которые мы можем улучшить. Но я буду приспосабливаться к тем правилам, которые есть, — цитирует Гвардиолу Telegraph.
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