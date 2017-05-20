«Кайсар» одержал волевую победу над «Шахтером» в 13-м туре КПЛ.

Футболисты «Кайсара» одержали волевую победу над карагандинским «Шахтером» в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 20 мая, в Кызылорде и завершилась со счетом 2:1.

На 24-й минуте серб Марко Станоевич вывел «Шахтер» вперед. Полузащитник воспользовался скидкой после подачи с углового и точным ударом отправил мяч в угол ворот.

Хозяева смогли переломить ход матча во втором тайме. На 53-й минуте Ержан Алтынбеков сравнял счет, а спустя полчаса Валерий Коробкин принес «Кайсару» волевую победу.