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20 мая 2017, 18:03 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» обыграла «Акжайык» и одержала девятую победу в КПЛ

Действующий чемпион с отрывом идет на первом месте.

Футболисты «Астаны» обыграли «Акжайык» в гостевом матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра, которая проходила сегодня, 20 мая, в Уральске, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Оба гола «Астана» забила во втором тайме. На исходе часа игры отличился белорусский полузащитник Иван Маевский, а на 75-й минуте — Роман Муртазаев. Второй гол «Астана» забивала, имея численное преимущество, так как на 69-й минуте красную карточку получил черногорский полузащитник Йован Николич.

Для «Астаны» эта победа стала девятой в КПЛ. С 30 очками действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу и опережает на четыре балла идущий вторым «Ордабасы».

Для «Акжайыка» поражение от «Астаны» стало шестым в КПЛ. С 13 очками уральцы идут на седьмом месте.

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