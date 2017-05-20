«Сельта» объявила об уходе Бериссо

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47-летний аргентинец уйдет из клуба после трех лет работы. Перед последним туром в чемпионате Испании «Сельта» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Бериссо заинтересована «Севилья», которую покинет наставник Хорхе Сампаоли, настроенный на работу со сборной Аргентины. Бериссо привлек внимание к своей работе благодаря выходу «Сельты» в полуфинал Лиги Европы, где его команда уступила «Манчестер Юнайтед».