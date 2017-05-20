Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29809666/
20 мая 2017, 15:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Сельта» объявила об уходе Бериссо

«Сельта» объявила о том, что главный тренер Эдуардо Бериссо покинет команду в конце сезона.

<span class=error>Сельта</span> объявила о том что главный тренер <span class=error>Эдуардо</span> <span class=error>Бериссо</span> покинет команду в конце сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

47-летний аргентинец уйдет из клуба после трех лет работы. Перед последним туром в чемпионате Испании «Сельта» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Бериссо заинтересована «Севилья», которую покинет наставник Хорхе Сампаоли, настроенный на работу со сборной Аргентины. Бериссо привлек внимание к своей работе благодаря выходу «Сельты» в полуфинал Лиги Европы, где его команда уступила «Манчестер Юнайтед».

Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Очень плохие новости из ЦСКА

Федун назвал лучшего российского тренера

Самый нелепый гол чемпионата мира