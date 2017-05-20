«Тобол» забил пять голов «Окжетпесу» в 13-м туре КПЛ

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Игра проходила сегодня, 20 мая, в Затобольске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Первый мяч «Тобол» забил на 35-й минуте. После розыгрыша углового «Окжетпес» выбил мяч из своей штрафной, но первым на подборе оказался защитник Георгий Сартаков, который с лету отправил мяч точно в ворота.

На 41-й минуте «Тобол» увеличил счет. Автором гола стал нападающий Алексей Щеткин, забивший свой седьмой мяч в КПЛ-2017.

Точку в матче на 60-й минуте поставил серб Джордже Деспотович. Нападающий отличился после отличного прохода Щеткина.

Доигрывал же матч «Тобол» вдесятером. На 72-й минуте защитник Сергей Малый грубо сыграл против нападающего «Окжетпеса» Сергея Шаффа и получил красную карточку.

В компенсированное время команды забили три гола. На 91-й минуте гол престижа «Окжетпеса» забил словенский хавбек Лукас Хорват. Но «Тобол» уже в следующей атаке снова сделал счет разгромным — отличился Рауль Джалилов.

На последних секундах защитник «Окжетпеса» Алексей Кукскин сбил Щеткина в своей штрафной и получил красную карточку. Сам же пострадавший точно реализовал пенальти и оформил дубль — 5:1.

Для «Тобола» эта победа стала шестой в сезоне. С 24 очками костанайцы поднялись на второе место, пока конкуренты не провели свои матчи в 13-м туре.

В свою очередь «Окжетпес» потерпел седьмое поражение. С 11 очками кокшетаусцы идут на восьмом месте. Для «Окжетпеса» матч против «Тобола» стал первым после отставки главного тренера Владимира Муханова, который ушел в «Актобе».

В эти минуты проходят еще две игры 13-го тура. В Шымкенте «Ордабасы» принимает «Актобе», а в Алматы «Кайрат» встречается с «Таразом». В 18:00 по столичному времени начнутся встречи «Акжайык» — «Астана» и «Кайсар» — «Шахтер», а в 19:00 — «Иртыш» — «Атырау».