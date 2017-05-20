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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29809377/
20 мая 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Пранделли заменил Петреску на посту главного тренера «Аль-Насра»

Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли возглавил клуб «Аль-Наср» (Дубай, ОАЭ). Ранее пост главного тренера занимал румын Дан Петреску.

Бывший тренер сборной Италии <span class=error>Чезаре</span> <span class=error>Пранделли</span> возглавил клуб Аль-<span class=error>Наср</span> (Дубай <span class=error>ОАЭ</span>). Ранее пост главного тренера занимал румын Дан <span class=error>Петреску</span>. Увеличить
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Как сообщает Football Italia, назначение Пранделли подтвердил президент «Аль-Насра» Шейх Хамдан бин Рашил аль Мактум. Предыдущим клубом итальянского специалиста был «Галатасарай», который он покинул в декабре 2016 года.

Также отмечается, что 59-летний итальянец будет тренировать «Аль-Наср» на протяжении следующего сезона.
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