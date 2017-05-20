В Караганде поле стадиона «Шахтер» приведут в порядок к 9 июня

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Пока на площадке родного стадиона проводятся работы, шахтерская дружина тренируется на искусственном покрытии темиртауского «Металлурга».

Ранее в Караганду была отправлена комиссия ПФЛК по допуску полей, которая провела инспекцию на поле стадиона «Шахтер» и выявила нарушения.

— В настоящее время на стадионе проводятся все необходимые работы для устранения замечаний комиссии, — говорит Вячеслав Мазитов. — Были закуплены семена (мяклик, райграс), неорганические удобрения четырех видов, специальный речной песок. Техническое оборудование находится в полной готовности (трактор, газонокосилки, дернорез, оборудование для аэрации, расчесыватели, катки, подборники и прочее).

Директор стадиона также объяснил причины, по которым поле оказалось в неудовлетворительном состоянии.

— Обычно игроки выходят на родное поле к средине мая, но в этом году игры начались раньше. 6 мая была первая игра, а на тренировки команда вышла еще 3 мая — это очень рано для нашего климата. Осенью тренировались на снегу, после чемпионата. К тому времени поле покрылось ледяной коркой, под которой трава задохнулась, что усугубило ее выход в весенний период. Как следствие, на поле появились многочисленные изъяны, — поведал он.

На данный момент специальной бригадой ведется работа по срезке поврежденных участков, где засеивается газон. Потребуется от 7 до 10 дней, чтобы семена проросли. Таким образом, через 2−3 недели поле будет равномерно покрыто натуральным газоном.

С учетом перерыва и тем, что домашняя игра состоится 17 июня, стадион «Шахтер» подготовит поле с учетом всех замечаний к 9 июня и повторно пригласит комиссию ПФЛК по допуску полей.