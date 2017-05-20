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20 мая 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шанхай СИПГ» обыграл «Шанхай Шэньхуа», Халк и Мартинс забили по голу

В матче 10-го тура чемпионата Китая «Шаньхай Шэньхуа» принимал на своём поле «Шанхай СИПГ».

В матче 10-го тура чемпионата Китая <span class=error>Шаньхай</span> Шэньхуа принимал на своём поле Шанхай <span class=error>СИПГ</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Гонгку» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали У Лэй и бывший нападающий «Зенита» Халк, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок соперников. За «Шаньхай Шэньхуа» отличился экс-форвард «Рубина» Обафеми Мартинс.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Яньбянь Фуде» на своём поле сыграл вничью с «Шаньдун Лунэн» — 1:1. В составе гостей гол забил экс-форвард «Анжи» Диего Тарделли.
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