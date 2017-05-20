«Шанхай СИПГ» обыграл «Шанхай Шэньхуа», Халк и Мартинс забили по голу

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Встреча проходила на стадионе «Гонгку» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали У Лэй и бывший нападающий «Зенита» Халк, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок соперников. За «Шаньхай Шэньхуа» отличился экс-форвард «Рубина» Обафеми Мартинс.