«Шанхай СИПГ» обыграл «Шанхай Шэньхуа», Халк и Мартинс забили по голу
В матче 10-го тура чемпионата Китая «Шаньхай Шэньхуа» принимал на своём поле «Шанхай СИПГ».
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Встреча проходила на стадионе «Гонгку» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали У Лэй и бывший нападающий «Зенита» Халк, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок соперников. За «Шаньхай Шэньхуа» отличился
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Яньбянь Фуде» на своём поле сыграл вничью с «Шаньдун Лунэн» — 1:1. В составе гостей гол забил
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