Spiegel: Следователи нашли новые улики по делу о взрыве автобуса «Боруссии» в Дортмунде

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По информации издания, на рабочем месте 28-летнего подозреваемого были обнаружены следы перекиси водорода. Проверка показала, что именно это вещество использовалось при изготовлении взрывных устройств, которые сработали у автобуса «Боруссии». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов нашли предполагаемое место хранения взрывчатки.

Взрывы прогремели 11 апреля. В результате пострадал испанский защитник дортмундского клуба Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. По мнению прокуратуры, арестованный через несколько дней после инцидента Сергей В. действовал из жажды наживы. Полиция установила, что мужчина перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба, потратив на это 78 тысяч евро, и в случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до 4 млн евро.