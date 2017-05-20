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20 мая 2017, 12:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Монако» подпишет новые контракты с Фалькао и Мбаппе

Нападающий Радамель Фалькао и Кильян Мбаппе в ближайшие дни подпишут новые контракты с «Монако», утверждает GFFN.

Нападающий <span class=error>Радамель</span> <span class=error>Фалькао</span> и <span class=error>Кильян</span> <span class=error>Мбаппе</span> в ближайшие дни подпишут новые контракты с Монако. Увеличить
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Нынешний контракт 31-летнего колумбийца рассчитан еще на один год, а 18-летним французом интересуются топ-клубы Европы, поэтому монегаски хотят улучшить условия игрока.

В текущем сезоне Фалькао сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 6 голевых передач, а Мбаппе отметился 26 голами 14 голевыми передачами в 43 встречах.

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