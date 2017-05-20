«Монако» подпишет новые контракты с Фалькао и Мбаппе

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Нынешний контракт 31-летнего колумбийца рассчитан еще на один год, а 18-летним французом интересуются топ-клубы Европы, поэтому монегаски хотят улучшить условия игрока.

В текущем сезоне Фалькао сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 6 голевых передач, а Мбаппе отметился 26 голами 14 голевыми передачами в 43 встречах.