«Монако» подпишет новые контракты с Фалькао и Мбаппе
Нападающий Радамель Фалькао и Кильян Мбаппе в ближайшие дни подпишут новые контракты с «Монако», утверждает GFFN.
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Нынешний контракт 31-летнего колумбийца рассчитан еще на один год, а 18-летним французом интересуются
В текущем сезоне Фалькао сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 6 голевых передач, а Мбаппе отметился 26 голами 14 голевыми передачами в 43 встречах.
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