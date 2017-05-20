Чемпионшип дороже Лиги чемпионов. Как «Брекзит» спасает футбол

Раскрывать парадоксальную точку зрения — довольно трудное занятие. А заголовок этого материала содержит сразу два тезиса, которые могут удивить. «Брекзит» спасает футбол? Футбол нужно спасать? Именно потому, что оба требуют пояснений, текст получился очень, кхм, цифросодержательным. Лучше приготовьтесь: налейте чай, включите ритмичную музыку. Начнём.

Новый контракт

По итогам сезона-2015/16 английская Премьер-лига получила от Sky Sport и BT Sport 1 млрд фунтов — деньги за продажу прав на трансляцию матчей. Это составило больше 1,2 млрд евро по июньскому курсу (далее в материале все суммы указаны в евро). Добавим к этому хайлайты (продаются отдельно) и доходы от продажи прав на трансляции в другие страны и получим больше 2 млрд евро. Огромная сумма, которая превысила аналогичные доходы Бундеслиги и Примеры вместе взятые. Вы помните летние английские трансферы?

Эти деньги были поделены между клубами АПЛ, которые в очередной раз зафиксировали совокупную прибыль до вычета налогов. Небольшую — да, но ещё пять лет назад по итогам сезона совокупные убытки 20 клубов АПЛ составляли полмиллиарда. Прогресс очевиден, и это только начало. Потому что в конце прошлого сезона срок данного соглашения истёк, и был заключён новый контракт на три года. Он дороже.

Телеправа на внутреннем рынке подорожали на 70%. 5,8 млрд евро за три сезона (1,9 в год по текущему курсу фунта) — столько АПЛ получит от Sky Sport и BT Sport согласно новому ТВ-контракту. Чтобы цифра не выглядела абстрактной, её надо с чем-то соотнести. Соотнесём с Германией. Полные стадионы, прекрасные болельщики, самый большой ВВП в Евросоюзе… и новый контракт с телевидением! Он заключен летом и вступит в силу со следующего сезона. Бундеслига получит 4,5 млрд евро за четыре года. Жирный немецкий контракт в полтора раза скромнее английского.

Но мы разобрались только с внутренним рынком, а есть и международный. Чем лучше раскручена лига, тем больше на неё спрос в мире. И здесь совершён прорыв: доходы АПЛ от продажи матчей остальному миру составят ещё 5,3 млрд евро за три сезона. Совокупный доход (от британских и зарубежных телеканалов) приближается к 11 млрд евро за три сезона. Сейчас заканчивается первый сезон по новым правилам. Интересно, как клубы АПЛ проведут лето?

Денег столько, что перепадёт не только АПЛ, но и Чемпионшипу, который является совершенно независимой организацией. Всё просто: победитель Чемпионшипа в новом сезоне играет среди лучших и участвует в дележе доходов. Даже в случае вылета обратно, клуб получит от 120 млн евро и выше. Так будет в первый сезон, но клуб продолжит получать деньги от АПЛ и дальше, хотя будет играть в нижнем дивизионе. Это так называемые «парашютные выплаты». То есть если вы «Халл» и продержались в элите всего год, а теперь снова упали, вы за этот год получите 120 млн (минимум), а потом ещё 120 млн — в следующие два года. Если вы «Бёрнли» и задержались дольше, чем на год, то вам: а) дадут больше; б) будут платить не два, а три года после вылета.

Отдачу от нового контракта мы увидим уже летом. Если учесть очевидную связь между ростом доходов от продажи телеправ и ростом расходов клубов на зарплаты и трансферы (чем больше им выделяет АПЛ, тем больше клубы тратят на игроков), то нетрудно спрогнозировать «гонку вооружений», которая сейчас начнётся. Инвестирование огромных средств даже не получится толком раскритиковать: всё честно, деньги заработаны на интересе телезрителей. Останется только наблюдать и прикрывать нижнюю челюсть рукой, пока трансферный рынок будет стоять на ушах. И в роли зрителей окажутся не одни болельщики.

Лучшие лиги мира на обочине

В роли зрителей — другие лиги. Крыть нечем: в Италии, Франции и Испании большинство клубов занято вопросами выживания, а не стратегическим планированием на три года вперёд. К тому же в Италии и Испании есть проблема устаревшей инфраструктуры, которая на Апеннинах усугубляется неадекватной забюрократизированностью: даже клубы, которые могут себе позволить строительство новых стадионов, не получают разрешения на это от муниципальных властей. Клинически показательные примеры — «Милан» и «Интер». Сильвио Берлускони при всём своём влиянии не смог договориться о выделении земли под стадион, а невестка Массимо Моратти — о продаже «Интеру» земли под стадион, хотя и занимала пост мэра Милана. И только в Германии всё хорошо, и это «хорошо» в два раза дешевле британского.

Ситуация тупиковая: в АПЛ практический любой клуб с лета имеет возможность закупить партию молодых талантливых игроков, взять топ-тренера и за один сезон превратиться в такую как бы дортмундскую (брайтонскую, лестерскую) «Боруссию». С неограниченным ростом. В Италии, Франции, Испании и даже Германии сопоставимые возможности на уровне лиг отсутствуют. Их имеют всего по 2−3 всем известных клуба. Которым предстоит конкурировать с англичанами на трансферном, тренерском рынках и, например, в Лиге чемпионов.

Революция УЕФА: как заработать больше

Это трудно, потому что УЕФА — тоже лишь наблюдатель. Организатор самого престижного европейского Кубка никогда не жаловался на отсутствие доходов, но с такой АПЛ конкурировать не в состоянии. До сих пор УЕФА, продавая права на трансляции матчей ЛЧ по всему миру, получала 2,5 млрд евро за сезон. Звучит масштабно, но часть этой суммы удерживается в счёт Фонда развития европейского футбола, а ещё одна часть выплачивается национальным футбольным федерациям. Оставшуюся сумму УЕФА делит на 42 клуба: 32 участника группового этапа ЛЧ и 10 клубов, которые выбыли в плей-офф квалификации. В сезоне-2015/16 они в общей сложности получили 1,3 млрд евро. Победитель «Реал» заработал 94 млн евро, «Атлетико» — 82 млн евро. До текущего момента года этого хватало, чтобы достойно поощрять клубы за участие. Но теперь на фоне 120 млн евро для победителя Чемпионшипа эта цифра как-то теряется. А ведь победитель АПЛ в этом году получит от лиги 180 млн.

В Лиге чемпионов клубы бьются, разумеется, за престиж, а ещё за деньги, иначе разговор про престиж начинает отдавать Лигой Европы. Вот турнир, где престижем пытаются подменить деньги. Это не работает. А для команды из АПЛ внутренний чемпионат выгоднее любого из еврокубков. Зарплатная ведомость составляет в среднем 68−70% бюджета клуба АПЛ. Доля доходов с ТВ-контракта в годовом бюджете у 13 клубов АПЛ выше 60%. В результате для футболиста играть в «Уотфорде» выгоднее, чем в Лиге чемпионов. А зарплате Рафы Бенитеса в Чемпионшипе позавидует любой тренер Серии А.

В УЕФА пошли на экстренные меры, чтобы увеличить зрительский интерес к своему главному турниру. Реформировали Лигу чемпионов и гарантировали по четыре места для команд из топ-лиг. Это позволило поднять цену на телеправа. Новый договор рассчитан на три года (совпадение?), теперь на продаже трансляций УЕФА будет зарабатывать 3,2 млрд евро в год, на 30% больше, чем по предыдущему контракту. В сохранении прежнего принципа распределения доходов между участниками это значит, что победитель Лиги чемпионов — 2018 заработает 122 млн евро и наконец обгонит победителя Чемпионшипа. Престижно.

«Брекзит» как спасение

Если бы эти же данные с этими же суммами я приводил год назад, картина была бы ещё более мрачной для УЕФА. Почему? Просто год назад фунт стоил дороже. Если привязать его к доллару (основной мировой резервной валюте), то падение составило 10%. Это на фоне текущего роста фунта, а осенью удешевление фунта доходило до 20%. Другими словами, суммы в фунтах, которыми располагают английские клубы, могли бы быть ещё больше при выходе на европейский рынок. Но итоги референдума немного (на 10%) сгладили неравенство, а ещё немного его сгладили экстренные меры УЕФА по повышению интереса к ЛЧ у жителей платёжеспособных стран.

Этого всё равно недостаточно, и финансовое превосходство английских клубов будет разрушать трансферный рынок Европы (куда там Китаю). Но есть ещё один нюанс. Госсекретарь по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис (самый осведомлённый об этом событии человек в мире) утверждает, что процесс будет завершён в начале 2019 года. В среднесрочной перспективе фунт может вырасти, но каждый конкретный шаг по отделению — начиная с референдума и заканчивая недавно принятым биллем — роняет фунт на пару пунктов. Отсюда долгосрочный прогноз, что фунт может потерять ещё до 10% по факту выхода Великобритании из ЕС. И победитель Чемпионшипа или аутсайдер АПЛ потеряет ещё до 10% в глазах обычного футболиста. Лучше чем ничего — для всех, кроме англичан, конечно. Но вряд ли кто-то, кроме них, расстроится, если «Севилья», «Рома», «Лион», «Лацио», «Марсель», все «Боруссии» и «Монако» сохранят конкурентоспособность на трансферном рынке.

В работе использовались данные из материалов Guardian, Economist, BBC, Sky, Huffington Post, Bloomberg, Deloitte, ESPN, УЕФА