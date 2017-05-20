The Telegraph: Венгер продлит контракт с ФК «Арсенал» на два сезона

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Отмечается, что детали соглашения будут обсуждаться на собрании совета директоров клуба, которое пройдет после финала Кубка Англии, в котором 27 мая на «Уэмбли» «Арсенал» сыграет с «Челси».

В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» 21 мая на своем поле примет «Эвертон». За тур до конца турнира лондонский клуб занимает пятое место в таблице, отставая на одно очко от «Ливерпуля», который расположился на четвертом месте. Для того, чтобы «Арсенал» вошел в четверку и смог квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, клубу необходимо одержать победу в своей встрече и ждать осечки «Ливерпуля» в матче против «Мидлсбро».

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии (сезоны-1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).