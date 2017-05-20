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20 мая 2017, 11:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барнет» объявил о назначении самого молодого наставника в английском футболе

Клуб четвёртого английского дивизиона «Барнет» объявил о назначении на пост главного тренера Росси Имза, сообщает пресс-служба команды.

Клуб четвёртого английского дивизиона <span class=error>Барнет</span> объявил о назначении на пост главного тренера <span class=error>Росси</span> <span class=error>Имза</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> команды. Увеличить
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32-летний специалист семь лет работал в академии клуба. Имз в минувшем сезоне уже дважды занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Барнета» после увольнений наставников, а теперь официально стал главным тренером клуба. Таким образом, Росси Имз стал самым молодым действующим главным тренером в Football League (первый, второй, третий и четвёртый английские дивизионы).

По итогам минувшего сезона «Барнет» оказался на 15-й строчке в турнирной таблице четвёртого английского дивизиона.
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