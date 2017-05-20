«Барнет» объявил о назначении самого молодого наставника в английском футболе

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32-летний специалист семь лет работал в академии клуба. Имз в минувшем сезоне уже дважды занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Барнета» после увольнений наставников, а теперь официально стал главным тренером клуба. Таким образом, Росси Имз стал самым молодым действующим главным тренером в Football League (первый, второй, третий и четвёртый английские дивизионы).

По итогам минувшего сезона «Барнет» оказался на 15-й строчке в турнирной таблице четвёртого английского дивизиона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING | <a href="https://twitter.com/hashtag/BarnetFC?src=hash">#BarnetFC</a> are delighted to announce Rossi Eames as the new first team Head Coach <a href="https://t.co/pqxbPWnivi">pic.twitter.com/pqxbPWnivi</a></p>— Barnet FC (@BarnetFC) <a href="https://twitter.com/BarnetFC/status/865571486333095940">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>