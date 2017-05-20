День в истории. Икеру Касильясу исполнилось 36 лет

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За «Реал» Касильяс выступал с 1998 по 2015 год. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, четырежды — Суперкубок Испании. Три раза выиграл Лигу чемпионов, два раза — Суперкубок УЕФА. Также выигрывал Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Касильяс стал чемпионом мира, дважды выиграл чемпионат Европы, а также стал победителем Кубка конфедераций.