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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29807889/
20 мая 2017, 11:31 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Усманов готов увеличить предложение по покупке ФК «Арсенал» до $2,3 млрд

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов готов увеличить предложение предпринимателю Стэну Кронке по покупке акций английского футбольного клуба «Арсенал» до $2,3 млрд. Об этом сообщает газета The Sun.

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В феврале 2016 года экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому бизнесмену все свои акции «Арсенала», после чего доля российского предпринимателя в клубе возросла до 30,04%. Главным акционером лондонского клуба является американец Кронке, владеющий 67,05% акций.

В пятницу газета Financial Times сообщила о том, что Усманов предложил Кронке $1,3 млрд за покупку контрольного пакета, однако позднее стало известно, что американец ответил отказом на это предложение, заявив, что «Арсенал» не продается. В связи с этим, по данным The Sun, Усманов намерен увеличить свое предложение до $2,3 млрд.

Первое предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле. Российский предприниматель приобрел первые акции «Арсенала» в 2007 году.

Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg, его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов — крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции «Металлоинвест», сотового оператора «Мегафон», интернет-компанию Mail.ru. Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций «ЮТВ Холдинг» и «СТС Медиа», а также издательским домом «Коммерсант». Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.

«Арсенал» за тур до окончания сезона чемпионата Англии занимает пятое место в турнирной таблице с 72 очками.

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