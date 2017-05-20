СМИ: Усманов готов увеличить предложение по покупке ФК «Арсенал» до $2,3 млрд
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов готов увеличить предложение предпринимателю Стэну Кронке по покупке акций английского футбольного клуба «Арсенал» до $2,3 млрд. Об этом сообщает газета The Sun.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В феврале 2016 года
В пятницу газета Financial Times сообщила о том, что Усманов предложил Кронке $1,3 млрд за покупку контрольного пакета, однако позднее стало известно, что американец ответил отказом на это предложение, заявив, что «Арсенал» не продается. В связи с этим, по данным The Sun, Усманов намерен увеличить свое предложение до $2,3 млрд.
Первое предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле. Российский предприниматель приобрел первые акции «Арсенала» в 2007 году.
Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg, его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов — крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции «Металлоинвест», сотового оператора «Мегафон»,
«Арсенал» за тур до окончания сезона чемпионата Англии занимает пятое место в турнирной таблице с 72 очками.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter