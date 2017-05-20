«Ювентус» отказался продать Алекса Сандру «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро

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Как утверждает Gazzetta dello Sport, английский клуб предлагал за 26-летнего бразильца 50 миллионов евро. Чемпионы Италии хотят сохранить в команде игрока, нынешний контракт которого рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне Сандру сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач.