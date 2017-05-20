«Ювентус» отказался продать Алекса Сандру «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро
«Ювентус» отклонил предложение «Манчестер Сити» по защитнику Алексу Сандру.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как утверждает Gazzetta dello Sport, английский клуб предлагал за 26-летнего бразильца 50 миллионов евро. Чемпионы Италии хотят сохранить в команде игрока, нынешний контракт которого рассчитан до 2021 года.
В текущем сезоне Сандру сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter