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20 мая 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клуб третьего испанского дивизиона создал форму с образом супергероя Халка

Клуб «Атлетико Асторга», который выступает в третьем испанском дивизионе, создал необычную футбольную форму, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб <span class=error>Атлетико</span> <span class=error>Асторга</span> который выступает в третьем испанском дивизионе создал необычную футбольную форму сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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При создании комплекта игровой амуниции клуб вдохновился образом популярного персонажа комиксов, мультфильмов и кинофильмов супергероя Халка.

Футболки получили тёмно-зелёный цвет в честь соответствующего оттенка кожи супергероя. Новая форма была преподнесена публике также в необычном свете. На специальной презентации игроки команды предстали перед журналистами в новой форме, появившись в соответствующем супергерою стиле — разрушив стену.
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