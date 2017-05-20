Клуб третьего испанского дивизиона создал форму с образом супергероя Халка
Клуб «Атлетико Асторга», который выступает в третьем испанском дивизионе, создал необычную футбольную форму, сообщает
пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
При создании комплекта игровой амуниции клуб вдохновился образом популярного персонажа комиксов, мультфильмов и кинофильмов супергероя Халка.
Футболки получили
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter