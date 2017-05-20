Клуб третьего испанского дивизиона создал форму с образом супергероя Халка

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При создании комплекта игровой амуниции клуб вдохновился образом популярного персонажа комиксов, мультфильмов и кинофильмов супергероя Халка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Aquí lo tenéis. <a href="https://twitter.com/hashtag/ElIncre%C3%ADbleAstorga?src=hash">#ElIncreíbleAstorga</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LaFuerzaDeUnSue%C3%B1o?src=hash">#LaFuerzaDeUnSueño</a> <a href="https://t.co/zGgFwHRSFL">pic.twitter.com/zGgFwHRSFL</a></p>— AtleticoAstorgaFC (@AtleticoAstorga) <a href="https://twitter.com/AtleticoAstorga/status/865297610915139588">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Футболки получили тёмно-зелёный цвет в честь соответствующего оттенка кожи супергероя. Новая форма была преподнесена публике также в необычном свете. На специальной презентации игроки команды предстали перед журналистами в новой форме, появившись в соответствующем супергерою стиле — разрушив стену.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">El <a href="https://twitter.com/AtleticoAstorga">@AtleticoAstorga</a> presenta su camiseta al estilo de Hulk para luchar con "la fuerza de un sueño". <a href="https://t.co/lQy1ccNOXt">pic.twitter.com/lQy1ccNOXt</a></p>— Sport León (@Sport_Leon) <a href="https://twitter.com/Sport_Leon/status/865298398827642880">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>