В субботу «козлы» победят «карнавальщиков» в Кельне

20 мая, суббота

16.30. БАВАРИЯ — ФРАЙБУРГ.

Брайсгау неделю назад не сумели одолеть в родных стенах «Ингольштадт», так что еврокубковым перспективам клуба по-прежнему угрожают конкуренты. Конечно, победа в последнем туре позволила бы спокойно сохранить за собой шестое место и не оглядываться с опаской через плечо, да только играть придется на «Альянц Арене», где «Бавария» в этом чемпионате еще ни разу не проигрывала. И где, к слову, еще и ни разу не побеждал сам «Фрайбург», привезя из Мюнхена всего два очка и 14 поражений. Пожалуй, даже с учетом того, что экономить силы хозяевам не на что, надеяться на их небрежность команде Штрайха не стоит. Омрачать плохим результатом получение рекордной, пятой подряд салатницы и прощание с Хаби Алонсо и Филиппом Ламом «Бавария» себе не позволит.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.17 — Н 8.05 — П2 13.0.

16.30. БОРУССИЯ Д — ВЕРДЕР.

«Боруссия», привезя из Аугсбурга на прошлых выходных лишь ничью, подпустила к себе «Хоффенхайм» до неприличия близко — на разницу забитых и пропущенных голов. Оступаться в последнем туре нельзя, но соперник подобрался вполне удачно. Во-первых, после поражения от «Кельна» пару недель назад боевой задор «Вердера» ощутимо иссяк, и даже сам клуб при счете 0:5 в последнем матче шутил, что в Европу ему не очень-то и хотелось — в родном Бремене, мол, все равно лучше.

Ну, а во-вторых, лишь франкфуртский «Айнтрахт» «шмели» в истории бундеслиги побеждали чаще, чем «музыкантов». Правда, при этом сами чаще, чем «Вердеру», уступали лишь «Баварии», но сейчас вряд ли упустят шанс поставить впечатляющий клубный рекорд — ровно два сезона без домашних поражений.

Прогноз «СЭ» — 3:2. Прогноз WinLine — П1 1.21 — Н 7.67 — П2 10.0.

16.30. БОРУССИЯ М — ДАРМШТАДТ.

Тезки дортмундцев в прошлую субботу тоже едва не пали жертвой борцов за выживание. Гладбахской «Боруссии» пришлось возиться на «Фольксваген-Арене» с «волками» и тоже довольствоваться в итоге лишь ничьей. Не слишком удачный вояж на север обернулся в итоге почти полной потерей шансов на еврокубки. Впрочем, надежда всегда умирает последней, да и в любом случае, один из худших сезонов за полвека «жеребцам» неплохо бы закончить на веселой ноте. Тем более что поражений своей команды «Боруссия Парк» за последние девять месяцев видела уже достаточно — столько же, сколько за два предыдущих сезона вместе взятых. Отблагодарить родные трибуны за терпение «жеребцы» наверняка постараются, и уже утонувший «Дармштадт», который привез с гостевых матчей в этом сезоне лишь одно очко, — соперник вполне подходящий.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.35 — Н 5.46 — П2 7.80.

16.30. ГЕРТА — БАЙЕР.

Леверкузенцы на той неделе вдохновились поддержкой фанатов, красиво проводивших на игру клубный автобус, и превратили казавшиеся безнадежными 0:2 в дерби с «Кельном» в 2:2. И ведь именно это одно очко в итоге позволило клубу досрочно выйти из борьбы за выживание. Очень вовремя, пожалуй, ведь «Герта» в этом сезоне дома проиграла лишь дважды и разошлась миром с одной только настырной «Баварией».

Конечно, с берлинцами леверкузенцы, как правило, играют уверенно — уступили всего раз за 11 последних встреч, да и забивают им в среднем больше двух голов за матч. Забавно, но даже Тайфун Коркут, который ожидаемо покинет «Байер» в конце сезона, не проигрывал «Старой даме» ни разу за свою тренерскую карьеру. Однако с учетом того, что «Герта» еще воюет за попадание в группу Лиги Европы без квалификационных раундов, а «Байер» от тяжелого сезона сильно устал, активно сопротивляться на «Олимпиаштадионе» «аспириновые», вероятнее всего, не будут.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.03 — Н 3.51 — П2 3.66.

18.30. КЕЛЬН — МАЙНЦ.

«Карнавальщики» в предпоследнем туре героически перевернули вверх тормашками матч с Франкфуртом, забив после двух пропущенных голов четыре, и тоже обеспечили себе спокойный последний тур. Если, конечно, не умудрятся проиграть в Кельне с двухзначным счетом и не составят конкуренцию по разнице мячей «Гамбургу» и «Вольфсбургу».

Разумеется, на «Рейн Энергии» в этом сезоне туго приходилось многим, но настолько зверствовать сейчас «козлам» нужды нет. Достаточно просто победить, и спокойно взбираться на шестое место, если «Фрайбург» проиграет в Мюнхене. По еврокубкам «Кельн» за два десятка лет безумно соскучился, так что явно предпримет все возможное, чтобы обновить немотивированным «карнавальщикам» клубный антирекорд, порадовав их уже 17-м поражением в сезоне.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.62 — Н 4.14 — П2 5.27.

16.30. ГАМБУРГ — ВОЛЬФСБУРГ.

В последнем бою на выживание схлестнутся соседи с севера, и бой этот обещает зрелищность одной лишь статистикой. Ни одну из 39 встреч «волки» и «динозавры» не заканчивали нулями на табло и наколотили друг другу за эти матчи 111 голов. Дополнительной интриги добавляет тот факт, что последняя домашняя победа «Гамбурга» над «Вольфсбургом» датируется 2007 годом.

Да и в целом «динозавры» сумели победить «волков» всего-то девять раз, так что отправить в переходные матчи конкурента, имеющего на два очка больше, «Гамбургу» будет нелегко. Впрочем, «волки» могут избежать стыков, даже если проиграют — в этом случае им надо надеяться, что «Аугсбург» в Зинсхайме пропустит на два мяча больше, чем они.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.62 — Н 3.34 — П2 2.71.

16.30. ХОФФЕНХАЙМ — АУГСБУРГ.

И ведь у «крестьян» вполне есть причины забивать фюггерам побольше. Даже если нынешний обладатель третьего места в лице Дортмунда победит в своем матче, это не значит, что собственная победа «Хоффенхайму» ничего не даст. Достаточно отыграть разность мячей, забив на пять голов больше, чем «шмели». Трудно, почти нереально, но команду Нагельсманна в этом сезоне трудности не пугают, а слово «нереально» для банды, сыгравшей лучший сезон в футбольной истории Зинсхайма, звучит скорее как вызов. Но все же «Аугсбург» вряд ли позволит так над собой издеваться. В последние недели фюггеры борются за выживание активнее многих и не уступают в трех турах подряд. Лишь неделю назад они решительно отняли два очка у Дортмунда — и играть роль статистов на «Рейн-Неккар-Арене» явно не собираются.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.36 — Н 5.57 — П2 7.48.

16.30. ИНГОЛЬШТАДТ — ШАЛЬКЕ.

А вот «Ингольштадту» одного очка, набранного во Фрайбурге, уже не хватило. Спасительная 15-я строчка оказалась вне досягаемости, но все же последний матч в элите команда «Ауди» наверняка планирует сыграть поярче. Правда, в родных стенах в этом сезоне дела складываются неважнецки — уверенное последнее место в «домашней» таблице чемпионата. Однако «Шальке» в гостях набрал даже меньше очков, чем «Ингольштадт», и после обидно упущенной победы в матче с «Гамбургом» явно будет не в духе. Впрочем, как и большую часть невнятного сезона, по итогам которого «кобальтовые» впервые за восемь лет не смогли квалифицироваться в еврокубки.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.64 — Н 3.58 — П2 2.55.

16.30. АЙНТРАХТ — РБ ЛЕЙПЦИГ.

Лейпциг на той неделе невероятным образом умудрился проиграть последний домашний матч «Баварии», пропустив два гола в добавленное время. Конечно, о характере рекордмайстера «быки» были осведомлены, но такой решительности от него в последние минуты матча явно не ждали. Что ж, урок болезненный, но нужный молодой команде, особенно в преддверии дебюта в Лиге чемпионов. Пока до него еще несколько месяцев, а успешный сезон неплохо было бы закончить победой. Благо, что «орлы» являются безоговорочной худшей командой второго круга, а все их мысли давно в финале Кубка страны. К тому же у «быков» есть дополнительная мотивация — обставить «Баварию» если не в очной встрече, то хотя бы задним числом. Победа во Франкфурте позволит им побить рекорд рекордмайстера, который за свой дебютный сезон в элите смог одержать 20 побед.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.75 — Н 3.79 — П2 1.92.