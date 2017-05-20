Инфантино поздравил «Шахтер» с чемпионством

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«ФК “Шахтер” (Донецк) — чемпион Украины сезона-2016/17. С огромным удовольствием сердечно поздравляю команду с десятым чемпионством! Этот титул является результатом целеустремленности большого коллектива, потому адресую игрокам, главному тренеру, руководству клуба, техническому и медицинскому персоналу, а также болельщикам мои поздравления с таким значительным достижением», — отмечается в письме.