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20 мая 2017, 8:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Роналду и Неймара вошли в пятёрку лучших голов 37-го тура Примеры

Официальный аккаунт чемпионата Испании в YouTube опубликовал пятёрку лучших голов 37-го тура Примеры.

Официальный аккаунт чемпионата Испании в YouTube опубликовал пятёрку лучших голов 37-го тура Примеры. Увеличить
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5. Неймар («Барселона») в матче «Лас-Пальмас» — «Барселона» — 1:4.
4. Стеван Йоветич («Севилья») в матче «Реал» — «Севилья» — 4:1.
3. Даниель Себальос («Бетис») в матче «Бетис» — «Атлетико» — 1:1.
2. Криштиану Роналду («Реал») в матче «Реал» — «Севилья» — 4:1.
1. Ресио («Малага») в матче «Реал Сосьедад» — «Малага» — 2:2.

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