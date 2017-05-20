Давид Луиз потратил на подарки «Челси», Конте и Абрамовичу 1 миллион фунтов стерлингов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что в предстоящем 21 мая домашнем матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» у его команды будет две цели — выиграть 30-й матч чемпионата и помочь голкиперу Тибо Куртуа получить «Золотую перчатку», вручаемую вратарю, который провёл наибольшее количество сухих матчей.