Давид Луиз потратил на подарки «Челси», Конте и Абрамовичу 1 миллион фунтов стерлингов
Защитник «Челси» Давид Луиз сделал подарки своим одноклубникам, тренерскому штабу команды во главе с Антонио Конте, а также владельцу Роману Абрамовичу после завоевания чемпионского титула, сообщает The Telegraph.
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Бразилец подарил каждому браслет фирмы Senturion.
Браслет представляет собой гаджет, который выполняет роль ключа от автомобиля. На закупку аксессуаров, которые стилизованы под клубные цвета «Челси», у игрока ушел 1 миллион фунтов стерлингов.
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