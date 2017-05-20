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20 мая 2017, 8:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Давид Луиз потратил на подарки «Челси», Конте и Абрамовичу 1 миллион фунтов стерлингов

Защитник «Челси» Давид Луиз сделал подарки своим одноклубникам, тренерскому штабу команды во главе с Антонио Конте, а также владельцу Роману Абрамовичу после завоевания чемпионского титула, сообщает The Telegraph.

Защитник <span class=error>Челси</span> Давид <span class=error>Луиз</span> сделал подарки своим одноклубникам тренерскому штабу команды во главе с <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> а также владельцу Роману <span class=error>Абарамовичу</span> после завоевания чемпионского титула. Увеличить
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Бразилец подарил каждому браслет фирмы Senturion.

Браслет представляет собой гаджет, который выполняет роль ключа от автомобиля. На закупку аксессуаров, которые стилизованы под клубные цвета «Челси», у игрока ушел 1 миллион фунтов стерлингов.

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Новости Зарубежного футбола

Конте: В матче с «Сандерлендом» у «Челси» будет две цели

Конте: В матче с «Сандерлендом» у «Челси» будет две цели

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что в предстоящем 21 мая домашнем матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» у его команды будет две цели — выиграть 30-й матч чемпионата и помочь голкиперу Тибо Куртуа получить «Золотую перчатку», вручаемую вратарю, который провёл наибольшее количество сухих матчей.
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