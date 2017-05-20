Хави выиграл Кубок эмира Катара с клубом «Аль-Садд»

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Команда 37-летнего футболиста завоевала Кубок эмира Катара, со счётом 2:1 обыграв в финале турнира «Аль-Райян», возглавляемый датским наставником Микаэлем Лаудрупом.

«Победа — результат командных усилий, каждого члена команды. Мы счастливы этой победе над “Аль-Райяном”, это одна из лучших команд Катара. Завершить сезон подобным триумфом — очень ценно», — приводит слова Хави официальный сайт «Аль-Садда».

Клуб также опубликовал в «Твиттере» коллаж из фотографий, на которых с Кубком эмира Катара запечатлены нападающий Рауль Гонсалес, выигравший трофей с клубом в 2014 году, и Хави, поднявший кубок над головой в нынешнем сезоне.

«История повторяется. Три года назад это был Рауль. Теперь — Хави. “Аль-Садд” объединяет легенд», — написал клуб с своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">History repeats! <br>Three years ago it was Raul. <br>Today it is Xavi.<a href="https://twitter.com/hashtag/AlSadd?src=hash">#AlSadd</a> unites the two legends.<a href="https://twitter.com/hashtag/EmirCupFinal?src=hash">#EmirCupFinal</a> <a href="https://t.co/06XKAEtvyq">pic.twitter.com/06XKAEtvyq</a></p>— AlSadd Sports Club (@AlsaddSC) <a href="https://twitter.com/AlsaddSC/status/865646898660556800">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее в этом сезоне Хави выиграл также Кубок Катара — это был первый трофей футболиста в стране. В финале турнира «Аль-Садд» со счётом 2:1 обыграл «Аль-Джаиш».