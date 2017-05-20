Хави выиграл Кубок эмира Катара с клубом «Аль-Садд»
Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес, выступающий за катарский «Аль-Садд», выиграл второй трофей в составе своего нынешнего клуба.
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Команда 37-летнего футболиста завоевала Кубок эмира Катара, со счётом 2:1 обыграв в финале турнира «Аль-Райян», возглавляемый датским наставником Микаэлем Лаудрупом.
«Победа — результат командных усилий, каждого члена команды. Мы счастливы этой победе над “Аль-Райяном”, это одна из лучших команд Катара. Завершить сезон подобным триумфом — очень ценно», — приводит слова Хави официальный сайт «Аль-Садда».
Клуб также опубликовал в «Твиттере» коллаж из фотографий, на которых с Кубком эмира Катара запечатлены нападающий Рауль Гонсалес, выигравший трофей с клубом в 2014 году, и Хави, поднявший кубок над головой в нынешнем сезоне.
«История повторяется. Три года назад это был Рауль. Теперь — Хави. “Аль-Садд” объединяет легенд», — написал клуб с своём «твиттере».
Ранее в этом сезоне Хави выиграл также Кубок Катара — это был первый трофей футболиста в стране. В финале турнира «Аль-Садд» со счётом 2:1 обыграл «Аль-Джаиш».
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