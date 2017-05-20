Кто попадет в Лигу чемпионов — «Сити», «Ливерпуль» или все-таки «Арсенал»? Прогноз Слуцкого
Известный российский тренер делает ставки на матчи последнего тура чемпионата Англии, которые состоятся 21 мая.
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В матчах заключительного тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Мидлсбро», «Арсенал» — «Эвертон» и «Уотфорд» — «Манчестер Сити» выяснится, какие две команды, помимо «Челси» с «Тоттенхэмом», финишируют в топ-4 и, соответственно, попадут в Лигу чемпионов.
Мой прогноз на все эти три матча будет очень простым. В АПЛ в последних турах побеждают те, кому больше надо. Единственное настоящее исключение — поражение «Халла» от «Сандерленда», которое стоило команде места в
Считаю, что «Ливерпуль» выиграет сверхуверенно, крупно. Счет — предположим, 3:0 (5.63).
«Сити» тоже победит достаточно уверенно, в два мяча (4.30). К примеру, 3:1 (10.0) или 2:0 (7.22).
У «Арсенала» формально вроде бы самый сложный соперник, но «Эвертон» уже никак не сдвинется с седьмого места, на финише использует молодых игроков, а матч для них — без повышенной мотивации, это не дерби, так что нет повода
Таким образом, в топ-4 останутся «Сити» и «Ливерпуль». На мой взгляд, непопадание «Арсенала» в Лигу чемпионов будет исходить из логики всего сезона. Скорее я бы назвал сенсацией то, что вне четверки уже точно остался «МЮ». Однако причины такого мне тоже ясны: Жозе Моуринью выиграл Кубок английской лиги и
В том, что «Сити» попадет в топ-4, тоже не сомневался. А вот в «Ливерпуль», скажу честно, верил меньше, чем в «МЮ». Если ливерпульцы выйдут в Лигу чемпионов, то будут большими молодцами!
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