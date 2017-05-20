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В матчах заключительного тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Мидлсбро», «Арсенал» — «Эвертон» и «Уотфорд» — «Манчестер Сити» выяснится, какие две команды, помимо «Челси» с «Тоттенхэмом», финишируют в топ-4 и, соответственно, попадут в Лигу чемпионов.

Мой прогноз на все эти три матча будет очень простым. В АПЛ в последних турах побеждают те, кому больше надо. Единственное настоящее исключение — поражение «Халла» от «Сандерленда», которое стоило команде места в премьер-лиге. Но нельзя сказать, что уровень мастерства «Халла» был существенно выше, чтобы гарантировать себе успех. А соперники у всех трех претендентов на Лигу чемпионов мало того что слабее, так еще и фактически лишены мотивации. Поэтому прогнозирую победы и «Ливерпуля» (коэффициент 1.09, здесь и далее — коэффициенты Winline), и «Ман Сити» (1.25), и «Арсенала» (1.38).

Считаю, что «Ливерпуль» выиграет сверхуверенно, крупно. Счет — предположим, 3:0 (5.63).

«Сити» тоже победит достаточно уверенно, в два мяча (4.30). К примеру, 3:1 (10.0) или 2:0 (7.22).

У «Арсенала» формально вроде бы самый сложный соперник, но «Эвертон» уже никак не сдвинется с седьмого места, на финише использует молодых игроков, а матч для них — без повышенной мотивации, это не дерби, так что нет повода прямо-таки рвать жилы. Так что «канониры», думаю, тоже выиграют с разностью в два мяча (4.57).

Таким образом, в топ-4 останутся «Сити» и «Ливерпуль». На мой взгляд, непопадание «Арсенала» в Лигу чемпионов будет исходить из логики всего сезона. Скорее я бы назвал сенсацией то, что вне четверки уже точно остался «МЮ». Однако причины такого мне тоже ясны: Жозе Моуринью выиграл Кубок английской лиги и вот-вот победит в Лиге Европы, где «Юнайтед» — явный фаворит в борьбе с «Аяксом». Достойная компенсация — и, собственно, «МЮ» все равно, видимо, окажется в Лиге чемпионов благодаря завоеванию еврокубка.

В том, что «Сити» попадет в топ-4, тоже не сомневался. А вот в «Ливерпуль», скажу честно, верил меньше, чем в «МЮ». Если ливерпульцы выйдут в Лигу чемпионов, то будут большими молодцами!