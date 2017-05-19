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19 мая 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Страсбург» и «Амьен» в следующем сезоне будут выступать в Лиге 1

В заключительном туре французской Лиги 2 определились два клуба, которые в сезоне-2017/18 будут выступать в высшем дивизионе.

На первом месте в таблице финишировал «Страсбург» (67 очков), который в домашнем матче со счётом 2:1 обыграл «Бур-ан-Бресс».

Вторая путёвка в элиту досталась «Амьену» (66), в гостевом матче с «Реймсом» (2:1) забившему победный мяч в компенсированное время.

«Труа» за право выступать в Лиге 1 в следующем сезоне сыграет в стыковых матчах с командой, занявшей 18-ю строчку в высшем дивизионе.

«Страсбург» возвращается в Лигу 1 спустя девять лет, а «Амьен» впервые выступит в элите французского футбола.
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