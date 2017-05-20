«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду»

На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий Лео Баптистау, а через пять минут защитник хозяев Рубен Везу забил в собственные ворота. В середине первого тайма Андреас Перейра отыграл один мяч, но спасти встречу «Гранада» не сумела.

«Эспаньол» (56 очков) вышел на восьмое место в Примере, «Гранада» (20) идёт последней и ещё раньше потеряла шансы на выживание.