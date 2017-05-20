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20 мая 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду»

«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонской команды.

На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий Лео Баптистау, а через пять минут защитник хозяев Рубен Везу забил в собственные ворота. В середине первого тайма Андреас Перейра отыграл один мяч, но спасти встречу «Гранада» не сумела.

«Эспаньол» (56 очков) вышел на восьмое место в Примере, «Гранада» (20) идёт последней и ещё раньше потеряла шансы на выживание.

19.05.2017 21:45 основной раунд: 38-й тур Nuevo Los Carmenes
Гранада 1:2 Эспаньол
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Тони Адамс Санчес Флорес Кике
Голы
22′ Андреас Перейра 18
11 Каррилью Леу Баптистан 3′
17 Рубен Везу 8′
Составы
Гильермо Очоа 13
Давид Ломбан 6
Рубен Везу 17
Ортега Эктор Эрнандес 23
Сверрир Ингасон 25
Рене Крхин 21
Адриан Рамос 7
Исаак Куэнка 19
77′ Хенри Агбо Уче 5
Мартин Хонгла 29
61′ Андреас Перейра 18
Жеан Силва Карлос 28
84′ Хуанан Энтрена 30
Жереми Бога 10
13 Родригес Диего Лопес
29 Аарон Кариколь
23 Диего Рейес
28 Марк Рока 62′
31 Марк Наварро
4 Мата Виктор Санчес
14 Хосе Мануэль Хурадо
15 Сильва Давид Лопес
7 Херард Морено
11 Каррилью Леу Баптистан 85′
17 Эрнан Перес
19 Пабло Пьятти 84′ 66′
5 Дельгадо Виктор Альварес 90+1′
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
3 Угловые 3
12 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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