«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду»
«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонской команды.
На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий Лео Баптистау, а через пять минут защитник хозяев Рубен Везу забил в собственные ворота. В середине первого тайма Андреас Перейра отыграл один мяч, но спасти встречу «Гранада» не сумела.
«Эспаньол» (56 очков) вышел на восьмое место в Примере, «Гранада» (20) идёт последней и ещё раньше потеряла шансы на выживание.
Главные тренеры
|Тони Адамс
|Санчес Флорес Кике
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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