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19 мая 2017, 23:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ляказетт: Ухожу из «Лиона», чтобы доказать всем свой уровень

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт объявил о скором уходе из клуба и подтвердил намерение выступать в «Атлетико».

Нападающий Лиона Александр Ляказетт объявил о скором уходе из клуба и подтвердил намерение выступать в <span class=error>Атлетико</span>. Увеличить
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«Почему я ухожу? Думаю, сейчас для этого подходящее время. Многие во мне до сих пор сомневаются, и я хочу развеять их сомнения, проявив себя в другом месте. Хочу продолжить прогрессировать. Слухи об “Атлетико”? Этот клуб в последние годы регулярно выходит в решающие стадии Лиги чемпионов. Это отличная команда, где можно расти дальше. И там выступает Гризманн», — приводит слова Ляказетта L’Equipe.

В текущем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 29 матчей, отметившись 26 голами и 3 результативными передачами.

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