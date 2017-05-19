Ляказетт: Ухожу из «Лиона», чтобы доказать всем свой уровень

«Почему я ухожу? Думаю, сейчас для этого подходящее время. Многие во мне до сих пор сомневаются, и я хочу развеять их сомнения, проявив себя в другом месте. Хочу продолжить прогрессировать. Слухи об “Атлетико”? Этот клуб в последние годы регулярно выходит в решающие стадии Лиги чемпионов. Это отличная команда, где можно расти дальше. И там выступает Гризманн», — приводит слова Ляказетта L’Equipe.

В текущем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 29 матчей, отметившись 26 голами и 3 результативными передачами.