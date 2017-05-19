Манчини хотел бы поработать в немецкой Бундеслиге

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«Мой творческий отпуск закончится, когда я найду команду. Я никогда не встречался с представителями “Ромы”. Надеюсь, что у меня будет возможность поработать за границей, изучая новую культуру. Я хотел бы поработать в Бундеслиге, это другой опыт», — приводит слова 52-летнего итальянского специалиста Voce Giallorossa со ссылкой на Radio Incontro Olympia.