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19 мая 2017, 22:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Манчини хотел бы поработать в немецкой Бундеслиге

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Галатасарая» Роберто Манчини заявил, что хотел бы вновь поработать за пределами Италии и, в частности, в немецкой Бундеслиге, а также подчеркнул, что не вёл переговоров с «Ромой».

Бывший главный тренер Манчестер Сити и Галатасарая <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> заявил что хотел бы вновь поработать за пределами Италии и в частности в немецкой <span class=error>Бундеслиге</span> а также подчеркнул что не вёл переговоров с <span class=error>Ромой</span>. Увеличить
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«Мой творческий отпуск закончится, когда я найду команду. Я никогда не встречался с представителями “Ромы”. Надеюсь, что у меня будет возможность поработать за границей, изучая новую культуру. Я хотел бы поработать в Бундеслиге, это другой опыт», — приводит слова 52-летнего итальянского специалиста Voce Giallorossa со ссылкой на Radio Incontro Olympia.

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