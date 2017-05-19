Манчини хотел бы поработать в немецкой Бундеслиге
Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Галатасарая» Роберто Манчини заявил, что хотел бы вновь поработать за пределами Италии и, в частности, в немецкой Бундеслиге, а также подчеркнул, что не вёл переговоров с «Ромой».
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«Мой творческий отпуск закончится, когда я найду команду. Я никогда не встречался с представителями “Ромы”. Надеюсь, что у меня будет возможность поработать за границей, изучая новую культуру. Я хотел бы поработать в Бундеслиге, это другой опыт», — приводит слова 52-летнего итальянского специалиста Voce Giallorossa со ссылкой на Radio Incontro Olympia.
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