Халк: Буду рад уйти из «Шанхай СИПГ» до окончания контракта

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— Я всю жизнь мечтал выступать в Англии. Меня можно назвать поклонником АПЛ. С тех пор, как я появился в Португалии, слухи о моём переезде в Англию появлялись регулярно. Но этого так и не случилось. Сейчас у меня еще три года по контракту с «Шанхай СИПГ». Но я буду рад уйти раньше, — приводит слова Халка ESPN.

Напомним, контракт Халка с «Шанхаем» истекает летом 2020 года. В чемпионат Китая Халк перешел из «Зенита», за который выступал с 2012 по 2016 год.

Ранее тренер клуба «Гуйчжоу Чжичен» обвинил Халка в нападении на своего помощника и ненависти к китайцам, но федерация футбола Китая не нашла доказательств по этим эпизодам.