Анчелотти заявил, что готов к пивному душу
После вручения «Баварии» серебряной салатницы, чемпионского трофея немецкой Бундеслиги, состоится традиционный пивной душ.
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Главный тренер мюнхенской команды 57-летний Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях по этому поводу.
«У меня есть проблема — я не могу бегать, мои колени разрушены. Но я разрешаю свои игрокам делать всё, не боясь последствий. Я готов!» — с улыбкой заявил итальянец.
В заключительном туре немецкого чемпионата сезона-2016/17 «Бавария» 20 мая на «Альянц-Арене» в Мюнхене сыграет с «Фрайбургом».
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