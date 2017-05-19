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19 мая 2017, 20:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти заявил, что готов к пивному душу

После вручения «Баварии» серебряной салатницы, чемпионского трофея немецкой Бундеслиги, состоится традиционный пивной душ.

После вручения Баварии серебряной салатницы чемпионского трофея немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> состоится традиционный пивной душ. Увеличить
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Главный тренер мюнхенской команды 57-летний Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях по этому поводу.

«У меня есть проблема — я не могу бегать, мои колени разрушены. Но я разрешаю свои игрокам делать всё, не боясь последствий. Я готов!» — с улыбкой заявил итальянец.

В заключительном туре немецкого чемпионата сезона-2016/17 «Бавария» 20 мая на «Альянц-Арене» в Мюнхене сыграет с «Фрайбургом».

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