FT: Усманов хочет выкупить контрольный пакет акций ФК «Арсенал» за $1,3 млрд
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов сделал предложение предпринимателю Стэну Кронке по покупке акций английского футбольного клуба «Арсенал» на сумму $1,3 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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В феврале 2016 года
Предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле. По данным издания, Кронке не заинтересован в продаже своей доли, но пока официально не ответил российскому бизнесмену. Усманов же, как рассказал один из источников газеты, хочет выкупить акции с целью укрепить команду. Российский предприниматель приобрел первые акции «Арсенала» в 2007 году.
Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов — крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции «Металлоинвест», сотового оператора «Мегафон»,
Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций «ЮТВ Холдинг» и «СТС Медиа», а также издательским домом «Коммерсант». Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.
«Арсенал» за тур до окончания чемпионата Англии по футболу занимает пятое место с 72 очками.
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