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19 мая 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте: В матче с «Сандерлендом» у «Челси» будет две цели

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что в предстоящем 21 мая домашнем матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» у его команды будет две цели — выиграть 30-й матч чемпионата и помочь голкиперу Тибо Куртуа получить «Золотую перчатку», вручаемую вратарю, который провёл наибольшее количество сухих матчей.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> рассказал что в предстоящем 21 мая домашнем матче 38-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> с Сандерлендом у его команды будет две цели — выиграть 30-й матч чемпионата и помочь голкиперу <span class=error>Тибо</span> <span class=error>Куртуа</span> получить Золотую перчатку вручаемую вратарю который провёл наибольшее количество сухих матчей. Увеличить
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В активе бельгийского вратаря 16 матчей без пропущенных голов, в активе голкипера «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льориса таковых 15.

«В воскресенье у нас будет две цели: мы постараемся выиграть 30-й матч АПЛ в сезоне, что стало бы просто невероятным достижением для нас, и попробуем помочь Тибо Куртуа завоевать «Золотую перчатку». Также мы должным образом подготовимся к финалу Кубка Англии с «Арсеналом».

Важно отпраздновать успех, потому что этот титул является выдающейся победой для меня, для игроков, клуба и болельщиков. В воскресенье мы должны постараться выиграть матч, а затем очень важно отпраздновать победу в Премьер-лиге. Я не могу дождаться момента, когда сделаю это вместе со своими игроками и болельщиками, а также вместе с Джоном (Терри. — Прим. «Чемпионата»). Это будет очень важно.

Также важно отпраздновать это со Стивом Холландом (помощник главного тренера), потому что он покидает клуб после восьми лет работы. Он является важным человеком в клубе. Он выиграл много титулов, поработал со многими тренерами, и для меня было удовольствием работать с ним в этом сезоне, — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

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