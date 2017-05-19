Конте: В матче с «Сандерлендом» у «Челси» будет две цели
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что в предстоящем 21 мая домашнем матче 38-го тура английской
Премьер-лиги с «Сандерлендом» у его команды будет две цели — выиграть 30-й матч чемпионата и помочь голкиперу Тибо Куртуа получить «Золотую перчатку», вручаемую вратарю, который провёл наибольшее количество сухих матчей.
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В активе бельгийского вратаря 16 матчей без пропущенных голов, в активе голкипера «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льориса таковых 15.
«В воскресенье у нас будет две цели: мы постараемся выиграть 30-й матч АПЛ в сезоне, что стало бы просто невероятным достижением для нас, и попробуем помочь Тибо Куртуа завоевать «Золотую перчатку». Также мы должным образом подготовимся к финалу Кубка Англии с «Арсеналом».
Важно отпраздновать успех, потому что этот титул является выдающейся победой для меня, для игроков, клуба и болельщиков. В воскресенье мы должны постараться выиграть матч, а затем очень важно отпраздновать победу в
Также важно отпраздновать это со Стивом Холландом (помощник главного тренера), потому что он покидает клуб после восьми лет работы. Он является важным человеком в клубе. Он выиграл много титулов, поработал со многими тренерами, и для меня было удовольствием работать с ним в этом сезоне, — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
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