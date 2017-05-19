Первое чемпионство Зидана и рекордная коронация «Ювентуса»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ИСПАНИЯ

ЛЕГЕНДА «РЕАЛА» — НАДЕЖДА «БАРСЕЛОНЫ»

Считается, что главную победу в этом чемпионате «Реал» уже одержал, уничтожив в среду оборону «Сельты». Чтобы вслед за Лигой чемпионов, Суперкубком УЕФА и клубным чемпионатом мира завоевать первый тренерский титул чемпиона Испании, Зинедину Зидану достаточно не проиграть «Малаге». Эту команду, кстати, возглавляет знаменитый в прошлом полузащитник «Королевского клуба» Мичел, и мало кто верит, что «анчоусы» поставят шлагбаум на пути «Реала» к первому после пятилетней паузы золоту. Хотя «Малага» сейчас в отличной форме, а ее апрельская победа над «Барселоной» заставляет Каталонию верить в чудо.

АНГЛИЯ

ГВАРДЬОЛА И КЛОПП НЕ СДЕЛАЮТ ПОДАРОК ВЕНГЕРУ

Арсен ВЕНГЕР и его "Арсенал" на этот раз останутся без Лиги чемпионов. AFP 2017

«Лига Европы — тоже еврокубок!» — заметил Петр Чех, даже после серии из четырех побед трезво оценивающий шансы «Арсенала» вскочить в последний вагон экспресса, уходящего в направлении Лиги чемпионов. Угнаться за «Манчестер Сити» практически нереально. Для этого требуются поражение «горожан» в гостях у «Уотфорда», снова поменявшего тренера, а также победа над «Эвертоном» со счетом, который позволит ликвидировать отставание в пять мячей от команды Хосепа Гвардьолы. Второй волшебный для Арсена Венгера сценарий подразумевает подарок от «Ливерпуля», принимающего на «Энфилде» покидающий премьер-лигу «Мидлсбро». Именно эту игру веселой команды Юргена Клоппа мы и советуем посмотреть.

ИТАЛИЯ

ВТОРОЙ ТРОФЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

В Турине готовятся к очередному празднованию. AFP 2017

В среду «Ювентус» стал первым в истории клубом, выигравшим Кубок Италии три раза подряд. В воскресенье в Турине ждут нового трофея и нового рекорда. Чтобы в шестой раз подряд стать первой в серии А, команде Массимилиано Аллегри надо лишь обыграть 18-ю команду чемпионата и сделать положение «Кротоне» практически безвыходным. Впрочем, это будет успех по расписанию, а в целом более интересным выглядит субботний заочный спор за второе место «Ромы» и «Наполи», в котором на стороне Лучано Спаллети и перевес в одно очко, и соперник («Кьево») проще приезжающей в Неаполь «Фиорентины» во главе с потенциальным наставником «Зенита» Паулой Соузой.

ГЕРМАНИЯ

ТУХЕЛЬ ПРОЩАЕТСЯ С ДОРТМУНДОМ

Станет ли матч с "Вердером" последним для Томаса ТУХЕЛЯ в Дортмунде? Reuters

В Германии пишут о приходе на пост главного тренера дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра. Специалиста, сенсационно выведшего «Ниццу» на третье место в чемпионате Франции и укротившего буйный нрав Марио Балотелли. Таким образом, в субботу конфликтующий с клубными боссами и имеющий на руках предложение из Леверкузена Томас Тухель проведет последний матч на «Сигнал Идуна Парк». Игра с «Вердером», сохраняющим надежду попасть в Лигу Европы, покажет, какое наследство достанется Фавру. В случае победы «шмелям» не будет никакого дела до наступающего на пятки «Хоффенхайма», и «Боруссия» проследует в групповой раунд Лиги чемпионов.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

20 мая, суббота

«Боруссия» Д — «Вердер». 16.30. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Наполи» — «Фиорентина». 21.45. Стадион «Сан-Паоло».