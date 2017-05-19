Первое чемпионство Зидана и рекордная коронация «Ювентуса»
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие дни.
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ИСПАНИЯ
ЛЕГЕНДА «РЕАЛА» — НАДЕЖДА «БАРСЕЛОНЫ»
Считается, что главную победу в этом чемпионате «Реал» уже одержал, уничтожив в среду оборону «Сельты». Чтобы вслед за Лигой чемпионов, Суперкубком УЕФА и клубным чемпионатом мира завоевать первый тренерский титул чемпиона Испании, Зинедину Зидану достаточно не проиграть «Малаге». Эту команду, кстати, возглавляет знаменитый в прошлом полузащитник «Королевского клуба» Мичел, и мало кто верит, что «анчоусы» поставят шлагбаум на пути «Реала» к первому после пятилетней паузы золоту. Хотя «Малага» сейчас в отличной форме, а ее апрельская победа над «Барселоной» заставляет Каталонию верить в чудо.
АНГЛИЯ
ГВАРДЬОЛА И КЛОПП НЕ СДЕЛАЮТ ПОДАРОК ВЕНГЕРУ
«Лига Европы — тоже еврокубок!» — заметил Петр Чех, даже после серии из четырех побед трезво оценивающий шансы «Арсенала» вскочить в последний вагон экспресса, уходящего в направлении Лиги чемпионов. Угнаться за «Манчестер Сити» практически нереально. Для этого требуются поражение «горожан» в гостях у «Уотфорда», снова поменявшего тренера, а также победа над «Эвертоном» со счетом, который позволит ликвидировать отставание в пять мячей от команды Хосепа Гвардьолы. Второй волшебный для Арсена Венгера сценарий подразумевает подарок от «Ливерпуля», принимающего на «Энфилде» покидающий
ИТАЛИЯ
ВТОРОЙ ТРОФЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
В среду «Ювентус» стал первым в истории клубом, выигравшим Кубок Италии три раза подряд. В воскресенье в Турине ждут нового трофея и нового рекорда. Чтобы в шестой раз подряд стать первой в серии А, команде Массимилиано Аллегри надо лишь обыграть 18-ю команду чемпионата и сделать положение «Кротоне» практически безвыходным. Впрочем, это будет успех по расписанию, а в целом более интересным выглядит субботний заочный спор за второе место «Ромы» и «Наполи», в котором на стороне Лучано Спаллети и перевес в одно очко, и соперник («Кьево») проще приезжающей в Неаполь «Фиорентины» во главе с потенциальным наставником «Зенита» Паулой Соузой.
ГЕРМАНИЯ
ТУХЕЛЬ ПРОЩАЕТСЯ С ДОРТМУНДОМ
В Германии пишут о приходе на пост главного тренера дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра. Специалиста, сенсационно выведшего «Ниццу» на третье место в чемпионате Франции и укротившего буйный нрав Марио Балотелли. Таким образом, в субботу конфликтующий с клубными боссами и имеющий на руках предложение из Леверкузена Томас Тухель проведет последний матч на «Сигнал Идуна Парк». Игра с «Вердером», сохраняющим надежду попасть в Лигу Европы, покажет, какое наследство достанется Фавру. В случае победы «шмелям» не будет никакого дела до наступающего на пятки «Хоффенхайма», и «Боруссия» проследует в групповой раунд Лиги чемпионов.
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
20 мая, суббота
«Боруссия» Д — «Вердер». 16.30. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Наполи» — «Фиорентина». 21.45. Стадион «Сан-Паоло».
21 мая, воскресенье
«Ювентус» — «Кротоне». 16.00. Стадион «Ювентус Стэдиум».
«Ливерпуль» — «Мидлсбро». 17.00. Стадион «Энфилд».
«Арсенал» — «Эвертон». 17.00. Стадион «Эмирейтс».
«Малага» — «Реал». 21.00. Стадион «Росаледа».
«Барселона» — «Эйбар». 21.00. Стадион «Камп Ноу».
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