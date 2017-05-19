Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ

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БОЛЬШОЕ НАЧАЛО В ЕВРОПЕ

Этот зарубежный сезон для 21-летнего россиянина не первый. Надеемся, что не последний. Еще в юности — в 2014 году — чуткие руководители ЦСКА забросили перспективного, но не подходящего под идеи Леонида Слуцкого, парня в Прагу, где местная «Дукла» приняла армейца как родного: россиянин мгновенно стал основным игроком и провел 29 матчей чемпионата страны из 30-ти.

Командировка в Чехию, ментально не столь отличную от России, дала Вячеславу главное: он перестал играть в футбол против сверстников. Мальчиков сменили мужики, что позволило Караваеву без страха и упрека поверить в свои силы и прогрессировать с удвоенной скоростью.

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НЕ ЗАМАРАЛСЯ В РФПЛ

Почему так резко про наш с вами родной чемпионат? Увы, молодежь здесь часто получает место в составе и большие деньги благодаря лимиту. Увы, молодежь здесь неприлично рано сбавляет к себе требования и становится одиозной. Караваева этот чудо-бумеранг имени наших уважаемых руководителей, слава богу, не задел.

Может, и хорошо, что у Караваева не было даже возможности проявить себя в ЦСКА: чудо-бумеранг с большой долей вероятности ударил бы в затылок, посадил на лавку или подтолкнул в бездну аренд по региональным командам. Так что после «Дуклы» Вячеслав провел огненный сезон в «Яблонце» — 40 матчей и 3 гола — и окончательно освоился в Чехии: язык отчасти выучил, к местному быту приспособился и в футболе себя, наконец, нашел.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="cs" dir="ltr">? Hráčem sezony podle hlasování kabiny se stal Vyacheslav Karavaev!<br><br>▶️ <a href="https://t.co/TmbESMoUHK">https://t.co/TmbESMoUHK</a> <a href="https://t.co/3yEIjlIeq9">pic.twitter.com/3yEIjlIeq9</a></p>— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) <a href="https://twitter.com/ACSparta_CZ/status/865538478695530497">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НАСТОЙЧИВОСТЬ И УПОРСТВО

Эти качества заложены не только в Караваеве-футболисте, но и в Караваеве-человеке. Отпахав очередной сезон в чешском чемпионате, Вячеслав вернулся в ЦСКА, но продлевать соглашение с клубом не захотел: быть вторым после Марио Фернандеса так себе перспектива, а других наиболее стоящих вариантов в России нет.

И если для российского болельщика и футбольного управленца фамилия «Караваев» ассоциируется с первоклассным лагером и вкуснейшей свиной рулькой, то для доблестных чешских функционеров — исключительно с футболом. Ну, а миллион евро отступных за никому не известного в России, но весьма узнаваемого в Чехии игрока — пожалуй, достойная сумма.

Главное, что руководители «Спарты» не прогорели: 35 встреч в сезоне, 4 гола и одна передача окончательно вытолкнули Вячеслава из пучины неуверенности — правильный ли выбор он сделал, окончательно укатив в Восточную Европу. Теперь мы знаем, что правильный.

Теперь мы знаем, что Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ. Но вот вопрос: а оно ему надо?