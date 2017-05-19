Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ
Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим футболистом клуба по итогам сезона. «Советский спорт» — о прогрессе игрока в недалекой Чехии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
БОЛЬШОЕ НАЧАЛО В ЕВРОПЕ
Этот зарубежный сезон для 21-летнего россиянина не первый. Надеемся, что не последний. Еще в юности — в 2014 году — чуткие руководители ЦСКА забросили перспективного, но не подходящего под идеи Леонида Слуцкого, парня в Прагу, где местная «Дукла» приняла армейца как родного: россиянин мгновенно стал основным игроком и провел 29 матчей чемпионата страны из 30-ти.
Командировка в Чехию, ментально не столь отличную от России, дала Вячеславу главное: он перестал играть в футбол против сверстников. Мальчиков сменили мужики, что позволило Караваеву без страха и упрека поверить в свои силы и прогрессировать с удвоенной скоростью.
НЕ ЗАМАРАЛСЯ В РФПЛ
Почему так резко про наш с вами родной чемпионат? Увы, молодежь здесь часто получает место в составе и большие деньги благодаря лимиту. Увы, молодежь здесь неприлично рано сбавляет к себе требования и становится одиозной. Караваева этот
Может, и хорошо, что у Караваева не было даже возможности проявить себя в ЦСКА:
НАСТОЙЧИВОСТЬ И УПОРСТВО
Эти качества заложены не только в
И если для российского болельщика и футбольного управленца фамилия «Караваев» ассоциируется с первоклассным лагером и вкуснейшей свиной рулькой, то для доблестных чешских функционеров — исключительно с футболом. Ну, а миллион евро отступных за никому не известного в России, но весьма узнаваемого в Чехии игрока — пожалуй, достойная сумма.
Главное, что руководители «Спарты» не прогорели: 35 встреч в сезоне, 4 гола и одна передача окончательно вытолкнули Вячеслава из пучины неуверенности — правильный ли выбор он сделал, окончательно укатив в Восточную Европу. Теперь мы знаем, что правильный.
Теперь мы знаем, что Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ. Но вот вопрос: а оно ему надо?
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter