Филипп Лам включен в Зал славы «Баварии»

«В знак признательности за заслуги и огромный вклад в успехи “Баварии” руководство клуба приняло решение включить Филиппа Лама в Зал славы», — говорится на официальном сайте «Баварии».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">? Zum Abschluss einer großen Karriere: <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBayern?src=hash">#FCBayern</a> nimmt <a href="https://twitter.com/philipplahm">@philipplahm</a> in die Hall of Fame auf. ➡️<a href="https://t.co/T1ifvxhAl6">https://t.co/T1ifvxhAl6</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DankePhilipp?src=hash">#DankePhilipp</a> <a href="https://t.co/Caa92L2d3e">pic.twitter.com/Caa92L2d3e</a></p>— FC Bayern München (@FCBayern) <a href="https://twitter.com/FCBayern/status/865579381070192640">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>