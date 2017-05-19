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19 мая 2017, 19:02 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Филипп Лам включен в Зал славы «Баварии»

Защитник «Баварии» Филипп Лам включен в Зал славы мюнхенской команды.

«В знак признательности за заслуги и огромный вклад в успехи “Баварии” руководство клуба приняло решение включить Филиппа Лама в Зал славы», — говорится на официальном сайте «Баварии».

Таким образом, Филипп Лам встал в один ряд с самыми великими и популярными футболистами прошлых лет — Францом Беккенбауэром, Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Карлом-Хайнцем Румменигге, Ули Хёнессом, Лотаром Маттеусом, Джоване Элбером, Мехметом Шоллем, Оливером Каном.

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