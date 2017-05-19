Караваев признан игроком сезона в «Спарте»
Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим игроком чешского клуба по итогам сезона-2016/17.
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Вячеслав Караваев является первым иностранным футболистом в истории «Спарты», удостоенным такой чести.
В нынешнем сезоне 21-летний Караваев принял участие в 25 матчах чемпионата Чехии и забил 3 гола. Защитник выступает за пражскую «Спарту» с августа прошлого года, куда перешёл из ЦСКА, воспитанником которого является. Чехи заплатили за Караваева € 1 млн.
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