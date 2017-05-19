В следующем сезоне бундеслиги будет работать арбитр-женщина

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Таким образом, Штайнхаус станет первой женщиной, которая будет работать главным арбитром в бундеслиге.

«Это всегда было моей мечтой. Тот факт, что моя мечта сбывается, наполняет меня счастьем, — заявила Штайнхаус.

Стоит отметить, что основная профессия Штайнхаус — полицейский. Ранее она судила матчи не выше второй бундеслиги.