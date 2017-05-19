«Манчестер Юнайтед» презентовал выездную форму на сезон-2017/18
«Манчестер Юнайтед», как и ряд других ведущих клубов Европы, презентовал новую форму.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Манкунианцы показали выездной комплект на сезон-2017/18.
Фото, на котором изображены Поль Погба, Маркус Рашфорд и лучший игрок «МЮ», по мнению болельщиков, Андер Эррера, было опубликовано на официальной странице «красных дьяволов» в «Твиттере».
Форма выполнена в серых цветах с чёрным воротником. Новая выездная экипировка уже поступила в продажу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter