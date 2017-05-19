«Манчестер Юнайтед» презентовал выездную форму на сезон-2017/18

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Манкунианцы показали выездной комплект на сезон-2017/18.

Фото, на котором изображены Поль Погба, Маркус Рашфорд и лучший игрок «МЮ», по мнению болельщиков, Андер Эррера, было опубликовано на официальной странице «красных дьяволов» в «Твиттере».

Форма выполнена в серых цветах с чёрным воротником. Новая выездная экипировка уже поступила в продажу.

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