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19 мая 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» презентовал выездную форму на сезон-2017/18

«Манчестер Юнайтед», как и ряд других ведущих клубов Европы, презентовал новую форму.

Манчестер Юнайтед как и ряд других ведущих клубов Европы презентовал новую форму. Увеличить
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Манкунианцы показали выездной комплект на сезон-2017/18.

Фото, на котором изображены Поль Погба, Маркус Рашфорд и лучший игрок «МЮ», по мнению болельщиков, Андер Эррера, было опубликовано на официальной странице «красных дьяволов» в «Твиттере».

Форма выполнена в серых цветах с чёрным воротником. Новая выездная экипировка уже поступила в продажу.

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Ибрагимович не приехал на церемонию вручения наград футболистам «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Шведский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пропустил ежегодную церемонию вручения клубных наград футболистам команды, которая состоялась в четверг в Манчестере. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.
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