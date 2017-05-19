Чемодан на миллион. Почему за родственниками Бэйла охотится мафия

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ТЕСТЬ-МОШЕННИК

Прошлым летом Гарет Бэйл оставил в соцсетях короткую запись, которая тут же набрала десятки тысяч откликов: «Она сказала «Да». Речь шла об Эмме Рис-Джонс, давней подруге валлийца, с которой он знаком еще со школы. Несколько раз пара расставалась, потом сходилась снова, и в прошлом году Гарет и Эмма наконец-то объявили о помолвке. К тому времени они уже счастливо жили в гражданском браке с двумя детьми.

Но прошлой осенью в семью Бэйла вторглось несчастье. Нет, между Эммой и Гаретом никакого разлада не было и нет, но кровные родственники супруги звезды оказались замешаны в темных делишках.

В сентябре тестя Бэйла, 52-летнего Мартина Рис-Джонса посадили в тюрьму на шесть лет. Причина: финансовые махинации в особо крупных размерах. Отец Эммы торговал дешевыми акциями по завышенным ценам на протяжении трех лет (с 2006-го по 2009-й), причем жертвами противозаконных действий Рис-Джонса стали несколько десятков человек. По информации The Sun, общая сумма убытков клиентов мошенника составила 2,2 миллиона фунтов. Подчеркивается, что одна из жертв, потерявшая 400 тысяч долларов, страдает от болезни Альцгеймера, и это усугубило приговор.

БЕГЛАЯ ФОТОМОДЕЛЬ

Тогда же, в сентябре 2016-го, семья Бэйла пережила еще один удар. Все детали этой загадочной истории до сих пор неясны, но, по сведениям британской прессы, все началось с похищения чемодана. Все как в дешевых голливудских фильмах: двоюродная сестра Эммы, бывшая фотомодель откровенного жанра Эпифани Дринг, умыкнула у британской мафии (такая, оказывается, тоже есть) сумку, в которой находились дорогие часы, наркотики и примерно миллион фунтов наличными.

На протяжении семи недель Эпифани не выходила на связь, и мафиози перешли к прямым угрозам ее родственникам. В первую очередь, досталось дедушке и бабушке злоумышленницы и жены Бэйла: в один вечер их окна разбили кирпичами, сломали входную дверь и сожгли машину. Мафия предполагала, что чемодан и Эпифани находятся внутри, но стихийный обыск не увенчался ничем.

Затем члены банды добрались до мамы Эпифани и тети Эммы — 55-летней Аннабеллы Уильямс, у дома которой были сожжены два автомобиля и почтовый ящик. После этого полиция решила укрыть шестерых членов семьи Эммы на засекреченных квартирах и выдать им новые имена, потому что угроза их жизням стала реальной.

ОХРАНА ДЛЯ БЭЙЛА

Конечно, сам Бэйл и его жена тоже стали целью наркокартеля. Но полузащитник «Реала» — личность публичная, и жить на конспиративной квартире он не может. Поэтому валлиец нанял круглосуточную охрану для своего особняка в Мадриде и поместья в Уэльсе стоимостью два миллиона фунтов. Помимо этого, прошлой осенью накануне выездной игры с «Лас-Пальмас» «Реал» решил на всякий случай усилить караул отеля.

Правоохранительные органы все-таки выследили перемещения Эпифани — выяснилось, что она улетела в Малайзию. С ней связались, сообщили об угрозах родственникам, и в ноябре беглая мошенница вернулась — но без чемодана. По крайней мере, полиция о его местонахождении не осведомлена, и девушка никому его не показывала.

«Семья Бэйла не может чувствовать себя в безопасности, — поведал источник в полиции газете Mirror. — Ни деньги, ни наркотики до сих пор не найдены, а злоумышленники не будут мириться с потерей миллиона фунтов. Многие дома могут оказаться под ударом, в том числе место жительства Бэйла и его супруги».

В ноябре полиция арестовала некоего 50-летнего мужчину по подозрению в отмывании денег и причастности к мафии, и на этом вроде бы поджоги машин и угрозы родственникам Бэйла прекратились. Но чемодан до сих пор не найден.