Чемодан на миллион. Почему за родственниками Бэйла охотится мафия
«СЭ» рассказывает об удивительной истории кровных родственников супруги полузащитника «Реала».
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Прошлым летом Гарет Бэйл оставил в соцсетях короткую запись, которая тут же набрала десятки тысяч откликов: «Она сказала «Да». Речь шла об Эмме
Но прошлой осенью в семью Бэйла вторглось несчастье. Нет, между Эммой и Гаретом никакого разлада не было и нет, но кровные родственники супруги звезды оказались замешаны в темных делишках.
В сентябре тестя Бэйла, 52-летнего Мартина
БЕГЛАЯ ФОТОМОДЕЛЬ
Тогда же, в сентябре 2016-го, семья Бэйла пережила еще один удар. Все детали этой загадочной истории до сих пор неясны, но, по сведениям британской прессы, все началось с похищения чемодана. Все как в дешевых голливудских фильмах: двоюродная сестра Эммы, бывшая фотомодель откровенного жанра Эпифани Дринг, умыкнула у британской мафии (такая, оказывается, тоже есть) сумку, в которой находились дорогие часы, наркотики и примерно миллион фунтов наличными.
На протяжении семи недель Эпифани не выходила на связь, и мафиози перешли к прямым угрозам ее родственникам. В первую очередь, досталось дедушке и бабушке злоумышленницы и жены Бэйла: в один вечер их окна разбили кирпичами, сломали входную дверь и сожгли машину. Мафия предполагала, что чемодан и Эпифани находятся внутри, но стихийный обыск не увенчался ничем.
Затем члены банды добрались до мамы Эпифани и тети Эммы — 55-летней Аннабеллы Уильямс, у дома которой были сожжены два автомобиля и почтовый ящик. После этого полиция решила укрыть шестерых членов семьи Эммы на засекреченных квартирах и выдать им новые имена, потому что угроза их жизням стала реальной.
ОХРАНА ДЛЯ БЭЙЛА
Конечно, сам Бэйл и его жена тоже стали целью наркокартеля. Но полузащитник «Реала» — личность публичная, и жить на конспиративной квартире он не может. Поэтому валлиец нанял круглосуточную охрану для своего особняка в Мадриде и поместья в Уэльсе стоимостью два миллиона фунтов. Помимо этого, прошлой осенью накануне выездной игры с «Лас-Пальмас» «Реал» решил на всякий случай усилить караул отеля.
Правоохранительные органы
«Семья Бэйла не может чувствовать себя в безопасности, — поведал источник в полиции газете Mirror. — Ни деньги, ни наркотики до сих пор не найдены, а злоумышленники не будут мириться с потерей миллиона фунтов. Многие дома могут оказаться под ударом, в том числе место жительства Бэйла и его супруги».
В ноябре полиция арестовала некоего 50-летнего мужчину по подозрению в отмывании денег и причастности к мафии, и на этом вроде бы поджоги машин и угрозы родственникам Бэйла прекратились. Но чемодан до сих пор не найден.
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