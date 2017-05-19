Решение о будущем Венгера в «Арсенале» будет принято после 27 мая
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Решение о будущем французского специалиста Арсена Венгера в английском футбольном клубе «Арсенал» будет принято после финала Кубка Англии, который пройдет 27 мая. Об этом главный тренер лондонского клуба сообщил газете Daily Mirror.
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Решение будет принято на собрании совета директоров «Арсенала», которое пройдет после финала Кубка Англии, в котором 27 мая на «Уэмбли» сыграют «Арсенал» и «Челси».
«Я думаю, собрание совета директоров состоится после финала», — подтвердил Венгер.
В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» 21 мая на своем поле примет «Эвертон». За тур до конца лондонский клуб занимает пятое место в таблице, отставая на одно очко от «Ливерпуля», который расположился на четвертом месте. Для того, чтобы «Арсенал» вошел в четверку и смог квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, клубу необходимо одержать победу в своей встрече и ждать осечки «Ливерпуля» в матче против «Мидлсбро».
Француз отказался отвечать на вопрос журналистов о том, станет ли матч с «Эвертоном» последним для него на домашнем стадионе «Арсенала» «Эмирейтс». «Это будет моей последней игрой на “Эмирейтс” в этом сезоне», — сказал Венгер.
Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии (сезоны-1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).
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