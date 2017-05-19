Ибрагимович не приехал на церемонию вручения наград футболистам «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Шведский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пропустил ежегодную церемонию вручения клубных наград футболистам команды, которая состоялась в четверг в Манчестере. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.
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Ибрагимович в апреле получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает издание, Ибрагимович во время проведения церемонии находился в столице Швеции Стокгольме. В среду футболист вернулся из США в Европу, где он делал операцию на колене и восстанавливался после травмы.
Лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне был признан испанец Андер Эррера. Игроком года по версии самих футболистов стал эквадорец Антонио Валенсия. Приз за лучший гол сезона получил армянин Генрих Мхитарян за мяч, забитый в ворота «Сандерленда» в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в активе шведского форварда 10 результативных передач.
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