Источник: «Бавария» провела переговоры с Хамесом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, «Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в приобретении футболиста сборной Колумбии, а его агент Жорже Мендеш уже встречался с представителями «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» в свою очередь не возражает против того, чтобы выставить Родригеса на трансфер и заработать на его продаже не менее € 75 млн.