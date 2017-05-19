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19 мая 2017, 12:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Бавария» провела переговоры с Хамесом

Мюнхенская «Бавария» провела переговоры с полузащитником мадридского «Реала» Хамесом Родригесом на предмет перехода игрока в стан немецкого гранда, сообщает колумбийское радио.

Мюнхенская Бавария провела переговоры с полузащитником мадридского Реала <span class=error>Хамесом</span> Родригесом на предмет перехода игрока в стан немецкого гранда сообщает колумбийское радио. Увеличить
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Согласно информации источника, «Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в приобретении футболиста сборной Колумбии, а его агент Жорже Мендеш уже встречался с представителями «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» в свою очередь не возражает против того, чтобы выставить Родригеса на трансфер и заработать на его продаже не менее € 75 млн.

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