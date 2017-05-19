Лидеры против аутсайдеров. Превью к 13-му туру КПЛ

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Во-первых, силы неравны. Во-вторых, астанчане и алматинцы борются за самые высокие места, и поэтому по определению обязаны проходить соперников, не надеющихся в силу своей слабости даже о попадании в первую четверку клубов премьер-лиги. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Футбол. Премьер-лига. Тур 13

20 мая (суббота).

«Кайсар» — «Шахтер»

Команды показали захватывающий футбол в матче первого круга в Астане. Создали немало возможностей для взятия ворот, но только один гол был забит в ворота карагандинского клуба. Его автором стал Владимир Аржанов. Вероятнее всего, болельщиков снова ожидает интересная игра. Тем более «Кайсар» и «Шахтер» проповедует комбинационный стиль игры.

При этом турнирное положение у кызылординцев получше, чем у карагандинцев. «Кайсар» расположился на шестом месте, «Шахтер» на 11-м. Хотя в последних турах команда Стойчо Младенова заметно сдала. Если в начале сезона своей игрой она всех приятно удивила и даже ей прочили борьбу за попадание в призовую тройку, то сейчас все встало на свои места. То есть медалей ей не видать. Более того, успехом для нее будет сохранить нынешнюю позицию в чемпионате.

Всего стороны провели 40 очных встреч. В 15 из них победил «Кайсар» при девяти ничьих и 16 поражениях с минусовой разницей мячей 32−43. Самая крупная победа в этих играх была одержана «Шахтером» со счетом 5:0 в 2008 году.

«Тобол» — «Окжетпес»

Синегорцы не в лучшем настроении подходят к данному туру. В таблице идут только восьмыми, да еще потеряли своего рулевого Владимира Муханова, перебравшегося в «Актобе». Руководство ведет поиски нового специалиста, а пока обязанности главного тренера исполняет Виктор Семенов.

«Тобол» лишь в шаге расположился от первой тройки, в связи с чем костанайцам необходимо побеждать, чтобы не отпустить вперед конкурентов. На сегодняшний день футболисты Омари Тетрадзе могут похвастаться своей надежной обороной, пропустившей всего восемь мячей. Аналогичные показатели только у «Астаны». Но «Тоболу» все равно следует прибавить в зрелищности и конструктивности, поскольку болельщикам не по душе нынешняя игра команды, основанная в основном на длинных передачах.

В первом круге «Тобол» на выезде проиграл «Окжетпесу» 0:1. На 37-й минуте точным ударом отметился Лукас Хорват.

В общей сложности на счету клубов 37 игр, 20 из них завершились в пользу костанайских футболистов при девяти ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 59−30. В 2007 году «Тобол» одержал самую крупную победу над «Окжетпесом» со счетом 10:1.

«Кайрат» — «Тараз»

В третьем туре таразцам посчастливилось отобрать очки у алматинцев, сыграв вничью 0:0. Но сейчас им вряд ли удастся повторить этот маленький подвиг. Слишком велика разница в классе соперников. При желании «Кайрат» способен нокаутировать «Тараз». Все зависит от настроя подопечных Кахабера Цхададзе. Хотя они сейчас не в том положении, чтобы самонадеянно относиться к оппоненту. Слишком много очков растеряли, чем разозлили болельщиков и клубное руководство. В общем, надо наверстывать упущенное.

В личных встречах преимущество, конечно же, имеет «Кайрат», выигравший 23 игры из 50. «Тараз» брал верх в 15 матчах и еще 12 поединков сильнейшего не выявили. Разница мячей 61−44 в пользу алматинского клуба. В его активе и три самые крупные победы с одинаковым счетом 4:1 (2003, 2005, 2015).

«Ордабасы» — «Актобе»

Возвращение Владимира Муханова должно встряхнуть актюбинскую команду, но, наверное, не до такой степени, чтобы выиграть в Шымкенте. Хотя «Ордабасы» настолько непредсказуемый клуб, что вполне способен выкинуть какой-нибудь номер. Ну, и не стоит забывать, что южане в этом сезоне уже проигрывали дома, как это случилось во встрече с «Тоболом» в рамках восьмого тура (1:2). Так что все может быть.

В первом круге удача благоволила шымкентцам, победившим в гостях «Актобе» со счетом 1:0. На седьмой минуте решающий мяч провел Танат Нусербаев.

Ранее «Ордабасы» лишь в семи случаях оказывался сильнее «Актобе», проиграв 24 игры и завершив вничью 13 матчей. Разница мячей 36−66. Самый крупный счет во встречах команд был зафиксирован в 2008 году, когда «красно-белые» на своем поле выиграли со счетом 5:1.

«Иртыш» — «Атырау»

Учитывая, как подтянулся «Атырау» с приходом Сергея Павлова, матч в Павлодаре обещает быть интересным. «Нефтяники» начали играть очень организованно, особенно в обороне. Да, в перенесенной встрече седьмого тура они проиграли «Актобе» (0:1). Однако игра была равная и, в какой-то степени, им не повезло. Если гостям удастся сковать силы павлодарцев в центре поля, то у них появится шанс хотя бы на ничью. Все-таки дома «Иртыш» предпочитает действовать более размашисто с прицелом на победный результат.

В третьем туре «Атырау» дома проиграл «Иртышу» 0:1. За четыре минуты до финального свистка победу своей команде принес Родриго Антонио.

Предстоящая встреча будет 42-й для команд. Ранее 22 игры завершились победой «Иртыша» при девяти ничьих и десяти поражениях с разницей мячей 54−24.

В 2003 году павлодарцы одержали самую крупную викторию над атыраусцами со счетом 5:1.

«Акжайык» — «Астана»

Так и хочется сказать — «Астана» уверенно победит, но мешает то обстоятельство, что «Акжайык» является сугубо домашней командой, не проигрывавшей на своем поле в текущем чемпионате. С другой стороны, астанчане ни разу не уступали уральцам. Семь побед и две ничьих — такова статистика личных встреч. Вот и в третьем туре команда Станимира Стойлова уверенно выиграла со счетом 3:1. Пожалуй, только фатальное невезение вкупе с запредельной самоотдачей хозяев заставит гостей капитулировать. Посмотрим.